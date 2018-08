Governo proíbe foguetórios a norte do Douro

Nuno Miguel Ropio e Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:55, atualizado às 18:23 Facebook

O Governo emitiu, esta sexta-feira, a "Declaração da Situação de Alerta" para as regiões a norte do Douro, que estabelece várias proibições e também a mobilização máxima dos meios do dispositivo de combate a incêndios rurais.

A proibição de fogos de artifício é apenas uma das ordens a cumprir pelas autarquias e organizações de festas populares.

A "proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que possam ter sido emitidas, enquanto vigorar a Situação de Alerta", é apenas uma das ordens que constam na declaração do Ministério da Administração Interna (MAI).

O alerta vigora entre os dias 18 e 22 de agosto, para os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Entre as várias ordens está também a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais", "bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem".

Festas d'Agonia em Viana sem fogo-de-artifício

As festas da Senhora d' Agonia, que começaram esta sexta-feira em Viana do Castelo e se prolongam até segunda-feira, vão, em princípio, realizar-se sem fogo-de-artifício. Segundo a vereadora da Cultura e presidente da direção da VianaFestas, Maria José Guerreiro, "o fogo previsto para a noite será antecipado. Os restantes serão cancelados até novas indicações".



A romaria tinha no programa, esta sexta-feira às 00.00 horas, o fogo de artificio no Jardim Marginal e sábado, à mesma hora, o Fogo do Meio ou da Santa. Domingo, também à meia-noite, a Serenata, o fogo de artificio na ponte Eiffel e no rio, que atrai milhares de pessoas àquela cidade e na Segunda-feira, a fechar a festa, às 00.00 horas o fogo de artificio no Campo d'Agonia.