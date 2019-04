Governo projeta dar vacinas da tuberculose mais cedo

Joana Amorim Hoje às 09:05 Facebook

As falhas no rastreio e na identificação de doentes, a demora no diagnóstico e o aumento de casos nas crianças obrigaram as autoridades de saúde a repensar a estratégia de luta contra a tuberculose.

E o regresso da vacina BCG às maternidades, para ser administrada logo à nascença nos menores identificados como de risco, está já a ser estudada. Numa primeira fase, e devido a uma maior incidência, Porto e Lisboa são áreas prioritárias.

"Uma das ideias é administrar a vacina o mais precocemente possível, na maternidade", revela ao JN a diretora do Programa Nacional para a Tuberculose. O que está agora "a ser trabalhado" pela Direção-Geral da Saúde, uma vez que, diz Isabel Carvalho, "é preciso que as pessoas saibam fazê-lo, é preciso formar e ainda saber que maternidades vão fazer". Sendo certo que vão "apostar mais, nesta fase inicial, em Porto e Lisboa". Comunidades onde a incidência é maior [ler ao lado] e que causam "muita preocupação", tanto mais que há "muitos profissionais a reformarem-se e centros de diagnóstico pneumológico a fechar", alerta.