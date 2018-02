Governo propõe António Silva Ribeiro para CEMGFA

Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

O Governo vai propor ao presidente da República a nomeação do atual chefe do Estado-Maior da Armada, almirante António Silva Ribeiro, como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), substituindo o general Pina Monteiro.

Esta foi uma das deliberações tomadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira e anunciada aos jornalistas em conferência de imprensa pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

"Foi aprovada a deliberação que propõe a sua excelência o presidente da República, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, através do ministro da Defesa Nacional, a nomeação do almirante António Silva Ribeiro, atual chefe do Estado-Maior da Armada, como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas", é referido no comunicado do Conselho de Ministros.

O mandato do general Pina Monteiro termina em 1 de março, dia em que completa 66 anos e "passará à reforma, por força do estabelecido no Estatuto dos Militares das Forças Armadas".

Pina Monteiro exerce o cargo de CEMGFA desde 7 de fevereiro de 2014.