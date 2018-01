Governo quer descentralização aprovada até junho

Carla Sofia Luz Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo quer a reforma da descentralização aprovada até junho. O ministro Eduardo Cabrita entende que, com a eleição de Rui Rio para a liderança do PSD, há "condições" para concluir o processo legislativo e iniciar a transferência de competências para o Poder Local.

E Eduardo Cabrita não está sozinho nesse propósito. Também Fernando Medina e Rui Moreira, presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, defenderam, esta sexta-feira de manhã, prioridade à descentralização, antes de se discutir a eleição direta das áreas metropolitanas e a eleição indireta pelos municípios dos líderes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR). O ministro da Administração Interna entende que há tempo até 2021 para fechar esses dossiês.

"Devemos ser intransigentes e não perder a oportunidade política. Sou um defensor do programa político deste Governo, mesmo com as insuficiências da descentralização. Temos de ir mais longe e fazer já para aproveitar o momento político do início do ciclo autárquico", sublinhou Fernando Medina no debate da Associação Comercial do Porto sobre o sufrágio direto das áreas metropolitanas.

O autarca considera que, até ao verão e "aproveitando a nova liderança do PSD", há que fechar o processo legislativo da descentralização e chegar a um entendimento para a transferência de novas competências na área dos transportes (nomeadamente bilhética e definição de tarifários) da Administração Central para as áreas metropolitanas. O socialista argumenta que não deve perder-se mais tempo a discutir-se a solução ideal da regionalização. "Se nos dividirmos à espera da solução ideal, vamos perder para os centralistas. Concentremo-nos no fundamental que é ter uma nova lei aprovada no Parlamento até junho", frisou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Uma opinião partilhada por Rui Moreira e por Eduardo Cabrita. O autarca portuense não quer perder tempo com "reticências" e "pormenores", na certeza de que a eleição direta das áreas metropolitanas nada mudam no essencial. Primeiro, é preciso ganhar mais competências, deixando críticas ao Parlamento. É que, apesar de todos os partidos serem favoráveis à descentralização, os deputados não resistem à tentação de "interferir em matérias que são puramente do foro municipal". Dá, como exemplo, a redução da taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis e os projetos de lei em torno do alojamento local.

"Mais faltava que fosse o Parlamento a decidir em que zonas da cidade do Porto pode existir alojamento local. Façam o favor de passar essas competências para as câmaras. Nós sabemos melhor como se deve regular esta questão do Turismo. Se todos os partidos querem a descentralização, deviam pedir aos deputados para não se ocuparem com temas que são da autonomia política e financeira dos municípios", concretizou Rui Moreira.

Os dois autarcas e o ministro Eduardo Cabrita colocam, assim, pressão sobre o Parlamento para legislar sobre a descentralização (a proposta de lei quadro do Governo entrou em março do ano passado na Assembleia da República), mas também sobre Rui Rio que, na campanha para a eleição no PSD, criticou o centralismo e mostrou-se favorável à regionalização. Espera-se agora que, com a nova liderança do PSD, haja consenso para fechar o processo legislativo da descentralização.

"Estamos num semestre histórico e todos serão responsabilizados por aquilo que aconteça ou que não aconteça", afirmou Eduardo Cabrita, assinalando que o atual Executivo PS já provou ser o "Governo mais descentralizador desde há muitos anos".

"Temos hoje o empenho de todos, antes de mais dos autarcas que estão no início do mandato, altura adequada para atempadamente preparar a transferência de novas competências em todas as áreas. O primeiro-ministro foi presidente da Câmara de Lisboa e, desde há uma semana, foi eleito o presidente do maior partido da oposição que foi presidente da Câmara do Porto. Neste quadro, temos condições para discutir com toda a abertura e concluir a base da reforma [da descentralização] neste semestre", insiste o governante.

O ministro volta-se para Rui Rio. Enquanto presidente da Câmara do Porto, o ex-autarca e atual líder do PSD "compreendeu bem os custos do centralismo". Hoje, na liderança do maior partido da oposição, a expectativa é de que o diálogo sobre a descentralização com o PSD se torne mais fácil. "Nós queremos uma convergência que envolva quer as forças parlamentares, mas também os partidos com grande expressão autárquica, como o PSD", continua.

Até para evitar o "ruído", Eduardo Cabrita deixa para dois as propostas de eleições diretas nas áreas metropolitanas e de sufrágio indireto pelos municípios dos líderes das CCDR. No primeiro caso, lembra que não haverá eleições locais antes de 2021 e, por isso, há tempo para discutir uma solução com os novos conselhos metropolitanos.

Quanto ao sufrágio indireto dos líderes das CCDR, o ministro lembra a experiência do Portugal 2020, construído sem ouvir os autarcas e as regiões. "As opções do Porto e do Norte foram decididas por outras no Portugal 2020. Queremos a participação das regiões na preparação do Portugal 20-30", especificou. "Por isso, é que queremos um tipo de voz diferente e de legitimidade diferente nas CCDR".