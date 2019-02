Governo reserva "remodelações" no executivo para António Costa

Hoje às 15:17 Facebook

O Governo remeteu esta quinta-feira o tema de uma eventual remodelação do executivo socialista para o primeiro-ministro, uma vez que é o único com poderes para decidir e esclarecer tal questão.

"Quanto à curiosidade jornalística, eu percebo-a, naturalmente. Sobre remodelações ou não remodelações, há uma única pessoa que pode falar sobre o assunto, manifestamente não sou eu", disse o secretário de Estado da Presidência, Tiago Antunes, na conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, referindo-se ao primeiro-ministro, António Costa.

Tem vindo a ser noticiado em vários órgãos de comunicação social estarem iminentes alterações no Governo devido à constituição da lista de candidatos ao Parlamento Europeu, que poderá levar à saída do Governo do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, da e ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

"Esse assunto é um assunto que não foi discutido em Conselho de Ministros e falar em últimos atos no dia dos namorados não me parece grande ideia", ironizou o ministro do Ambiente e Transição Energética, Matos Fernandes, questionado sobre se os diplomas apresentados hoje seriam os seus últimos ainda com a tutela da habitação, pasta que, conforme tem sido noticiado, poderá transitar para outro Ministério.

Segundo o que tem sido noticiado, o atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, poderá assumir o cargo de ministro, com responsabilidades na área da habitação.