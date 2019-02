Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A secretária de Estado Adjunta e da Educação revelou, esta quinta-feira, que o Governo vai contratar mais mil funcionários para as escolas.

"Vamos já hoje autorizar - e isto está ser trabalhado com as Finanças há muito tempo - a contratação de mil assistentes operacionais para as escolas portuguesas. Mais mil assistentes operacionais", disse Alexandra Leitão, esta manhã, à TSF.