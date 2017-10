Hoje às 19:42, atualizado às 19:43 Facebook

O Governo vai introduzir 150 veículos elétricos na Administração Pública, no âmbito do incentivo à mobilidade elétrica, segundo a versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2018 a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o documento, datado de 10 de outubro, no próximo ano "o Governo prossegue o programa de incentivo à mobilidade elétrica, assegurando a introdução de, pelo menos, 150 veículos elétricos nos organismos da Administração Pública".

O Executivo refere que esta meta é "sem prejuízo do compromisso assumido, através do projeto ECO.mob, para a inclusão de 1200 veículos elétricos no parque de veículos do Estado até 2019, bem como o reforço das infraestruturas de carregamento, com a instalação de, pelo menos, 250 novos postos de carregamento em território nacional".

O documento prevê ainda "o incentivo pela introdução de veículos de baixas emissões", que será financiado pelo Fundo Ambiental.

A proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano será conhecida na sexta-feira, 13 de outubro.