Governo vai nomear 15 novas administrações de hospitais

Márcia Roque foi, esta quinta-feira, nomeada pelo Governo para o cargo de presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS, IP), em substituição de José Carlos Caiado. O Governo está também em curso o processo de nomeação de 15 novas administrações hospitalares.

Licenciada em Economia, Márcia Roque assumia desde 2017 o cargo de vogal executiva do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, tendo anteriormente sido administradora nos Centros Hospitalares Lisboa Norte e Médio Tejo e na Administração Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, refere um comunicado do Governo.

Para a presidência do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos foi nomeado António Taveira Gomes, que assumia desde 2016 a direção clínica desta unidade hospitalar.

Estão também em curso as nomeações dos conselhos de administração de 15 estabelecimentos hospitalares que cessaram o mandato a 31 de dezembro de 2018, segundo uma nota do Conselho de ministros.

A nomeação de conselhos de administração do setor empresarial do Estado é um processo descrito na lei, que envolve a consulta à CRESAP e ocorre, habitualmente, no primeiro trimestre do ano seguinte, uma vez que o fim dos mandatos coincide com o ano civil.

De acordo com o regime legal, os conselhos de administração dos estabelecimentos hospitalares que cessaram o mandato devem permanecer no exercício de funções até à designação dos novos titulares, com exceção dos casos de renúncia ao cargo, que produz efeitos no final do mês seguinte ao da sua apresentação.

Os 15 hospitais são os seguintes:

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE

Centro Hospitalar Universitário de S. João, EPE

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE

Hospital de Magalhães Lemos, EPE

Hospital Santa Maria Maior, EPE -- Barcelos

Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE

Hospital Garcia de Orta, EPE

Hospital Espírito Santo, EPE -- Évora