Gravidez foi normal, cordão obrigou a forçar parto

Há dois meses que Ângela Pereira, 34 anos, foi mãe pela primeira vez, num parto de cesariana não previsto pelos médicos que acompanharam a gravidez, na Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS), em Bragança.

"Não optei pela cesariana. Era para ser um parto normal, acabaram por me provocar o parto, mas depois foi preciso a cesariana, não por minha opção, mas por decisão do médico. Fui informada que o bebé tinha o cordão umbilical à volta", explicou Ângela, não tendo tido mais complicações, apesar de o bebé ter nascido com baixo peso. "Estive cinco dias internada, o bebé ficou mais uma semana. O que importava era a saúde do meu filho", acrescentou.