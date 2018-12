Greve dos enfermeiros adiou cirurgias oncológicas

Inês Schreck Hoje às 14:22 Facebook

Doente com cancro fez preparação para operação no Hospital de Santo António, que por causa do protesto foi adiada. Sindicato confirma que "todos os dias há cirurgias oncológicas adiadas".

A greve cirúrgica dos enfermeiros, que está a decorrer em cinco grandes hospitais do país, já obrigou ao adiamento de cirurgias graves, incluindo oncológicas. Os sindicatos que convocaram o protesto confirmam que todos os dias são adiadas cirurgias oncológicas e dizem-se "tranquilos" porque estão a assegurar serviços mínimos acima do decretado pelo tribunal.

Na quinta-feira, no Hospital de Santo António (Centro Hospitalar do Porto), uma doente com cancro do estômago que aguardava cirurgia há três meses acabou por ir para casa sem ser operada. Internada no dia anterior, fez toda a preparação, mas quando chegou a hora foi informada de que o bloco não estava operacional por causa da paralisação.

O episódio - que ocorre no dia em que, segundo a Ordem dos Médicos, piquetes de greve obstaculizaram a realização de cirurgias no Santo António - deixou a família indignada, que apresentou queixa ao hospital e a várias instâncias da saúde. Fonte hospitalar confirmou que o adiamento deveu-se à greve e informou que a operação foi reagendada para a próxima quarta-feira, "dentro do tempo máximo de resposta garantido".

O CHP acrescentou que "é muito difícil no contexto deste tipo de greve operar todos os casos oncológicos do aparelho digestivo no dia previsto, dado que hoje em dia quase toda a cirurgia digestiva convencional é oncológica". Ao que o JN apurou, durante a semana, outras cirurgias oncológicas terão sido adiadas no CHP.

Contactada pelo JN, a presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, que convocou a greve juntamente com o Sindepor, disse desconhecer o caso, mas lembrou que "todos os dias há cirurgias oncológicas adiadas nos hospitais". "A questão é se era efetivamente urgente", sustentou Lúcia Leite.

O protesto arrancou no dia 22 e pode prolongar-se até ao final do ano. Já terá implicado o adiamento de cerca de 3000 cirurgias programadas nos centros hospitalares do Porto, S. João, Coimbra, Lisboa Norte e Setúbal. O JN recebeu denúncias de que no S. João também já houve cirurgias que preenchiam os requisitos para serviços mínimos a serem adiadas. O hospital remeteu todas as questões relacionadas com a greve para o Ministério da Saúde.

Em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, noticiou na quinta-feira a SIC, não estavam a ser realizadas cirurgias a bebés que nascem com malformações congénitas e foi suspensa uma biopsia a um adolescente com suspeitas de ter um tumor. Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte recusou prestar declarações sobre a greve.

Piquetes nos blocos

Na quinta-feira à noite, o presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos veio denunciar a existência de "piquetes de greve" de enfermeiros à entrada dos blocos operatórios a questionar a indicação clínica de urgência e a verificar se os doentes cumprem a indicação de serviços mínimos e, se não cumprem, "atrasam, obstaculizam ou não os deixam entrar".

A Ordem dos Enfermeiros (OE) e os sindicatos que convocaram a greve rejeitaram as declarações de António Araújo, considerando-as "completamente falsas". A OE garantiu que "têm sido cumpridos os serviços mínimos, designadamente as cirurgias oncológicas" e diz que se não estão a ser feitas é "devido à ausência de médicos".

Paralisação é legal, mas não pode ser self-service

O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) considerou que a convocatória da greve dos enfermeiros é legal, mas alertou que caso caiba a cada enfermeiro decidir o dia, hora e duração da greve, o protesto é "ilícito". Segundo uma nota do Ministério da Saúde, para a PGR, não há ilicitude na convocatória da greve, mas "caso se constate que é cada um dos enfermeiros quem decide o dia, a hora e duração do período de greve, numa gestão individual desta forma de luta, deve-se concluir que estamos perante uma greve "self-service", que corresponde a um movimento de protesto ilícito". A tutela pediu à PGR a análise da duração da greve (40 dias) e do período em que decorre, de grande pressão no SNS.