Greve dos enfermeiros: Tribunal dá razão ao Governo na requisição civil

Hoje às 16:52, atualizado às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao Ministério da Saúde no caso da requisição civil para travar a greve dos enfermeiros, confirmou o JN junto da tutela.

O Governo marcou para esta tarde uma conferência de Imprensa com o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, para explicar a decisão do tribunal.

A requisição civil foi decretada em quatro dos dez centros hospitalares onde os enfermeiros fizeram greve às cirurgias programadas: Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga e no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu. E entrou em vigor a 8 de fevereiro.

A 11 de fevereiro um dos sindicatos que convocou a greve, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) apresentou junto do Supremo Tribunal Administrativo uma intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias destes tribunais.