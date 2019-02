Greve dos magistrados adia sessão de julgamento de corrupção na Força Aérea

Inês Banha Hoje às 13:47 Facebook

A sessão de julgamento desta quarta-feira da corrupção nas messes da Força Aérea, a decorrer desde janeiro no Tribunal de Sintra, foi uma das diligências adiadas no distrito judicial de Lisboa devido à greve dos magistrados do Ministério Público (MP). A adesão varia, consoante a comarca, entre os 75% e os 100%.

No Juízo Central Criminal de Lisboa, apenas uma magistrada não aderiu ao protesto, adiantou esta quarta-feira, no Campus de Justiça, o procurador José Niza, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP). Na Moita e no Montijo, a paralisação foi total, enquanto em Almada a adesão se situou entre os 75% e os 80%, em Cascais nos 75% entre procuradores-adjuntos e em Sintra entre os 85% e os 90%.

"É um balanço muito positivo", sublinhou José Niza. Entre outros aspetos, os magistrados contestam a intenção do grupos parlamentares socialista e social-democrata - já rejeitada pelo Governo de António Costa (PS) - de, no âmbito da revisão do estatuto deste grupo profissional, alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, tornando maioritária a presença de não-magistrados. Em causa, o receio de que se trate de uma forma do poder político tentar controlar o poder judicial.

Além do distrito judicial de Lisboa, que inclui os Açores e a Madeira, a greve desta quarta-feira abrange ainda o distrito judicial de Évora, que se estende até Faro. Este é o terceiro e último dia de protesto dos magistrados do MP. Nos dois anteriores, a adesão rondou os 90%, primeiro a nível nacional, na segunda-feira, e depois nos distritos judiciais do Porto e de Coimbra, na terça-feira.