Greve nos registos pode agravar-se hoje

Serviços mínimos baixaram adesão a 40% no atendimento, mas chegou a 80% no "back office", calculou o sindicato no primeiro dia.

Cerca de 40% dos trabalhadores dos registos com funções de atendimento aderiram ao primeiro de quatro dias de greve convocada pelo Sindicato Nacional de Registos (SNR), sendo aquele valor duplicado no caso dos funcionários em "back-office". A prestação de serviços mínimos obriga à permanência de pelo menos um funcionário em cada conservatória, pelo que não houve serviços encerrados - apenas longas filas, que podem agravar-se hoje. "A adesão será muitíssimo maior [hoje] porque alguns trabalhadores estavam reticentes e cansados, após várias greves, mas já perceberam que esta é para valer", explicou Rui Rodrigues, presidente do SNR.

Outra greve, sem serviços mínimos decretados, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços e Notariado encerrou serviços em Paredes e Paços de Ferreira (ver ao lado).

O protesto do SNR precipitou-se devido às alterações à Lei Orgânica, às carreiras e ao estatuto remuneratório, estando em causa uma proposta do Ministério da Justiça, aprovada em Conselho de Ministros a 28 de março e que estará para publicação no Boletim do Trabalho e do Emprego. "A proposta implica uma redução de 10 a 15% dos vencimentos de todos os trabalhadores", adiantou Rui Rodrigues. "Agendaram reuniões de negociação de 29 de maio a 1 de junho, mas se já aprovaram o diploma não vai haver negociações", reclamou.

Os salários destes trabalhadores variam em função de três componentes, entre as quais a "participação emolumentar", calculada conforme os rendimentos médios da conservatória. "Foram calculadas à mão e muitas estão mal calculadas, o que permite que haja dois trabalhadores nas mesmas funções e com o mesmo nível remuneratório e no mesmo serviço com diferenças salariais de 100%. Desafiamos o Ministério da Justiça a fazer uma inspeção geral dos salários. Exigimos equidade", resumiu Rui Rodrigues.

População ficou à porta em Paredes e Paços de Ferreira

Quem procurou ontem as conservatórias de Paredes e Paços de Ferreira encontrou as portas fechadas, numa greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), que reclama uma "adesão de 100%". "Moro na Bélgica e preciso de renovar o cartão de cidadão e o passaporte. Fui apanhado desprevenido. Vou ter que voltar a Portugal de propósito para isso", queixava-se José Maria Sousa, de Penafiel, entre os muitos que tentaram aceder aos serviços num dia de folga. O sindicato que convocou a paralisação, que se repete em Paredes na sexta-feira e dura toda a semana em Paços de Ferreira, exige mais condições de trabalho.

Na Conservatória de Paredes, critica-se o facto de a plataforma de cadeira de rodas de acesso estar avariada há cinco meses. "A tutela e o Instituto dos Registos e Notariado nada fazem para resolver a situação", sustenta Henrique Guimarães, presidente do STRN, lembrando que há pessoas com mobilidade reduzida a subir em braços e, noutros casos, os funcionários a descer e a fazer os serviços em estabelecimentos comerciais do rés do chão. "Em Paços de Ferreira, o volume de utentes para tirar cartão de cidadão e passaporte é imenso face ao mapa de pessoal", acrescenta.