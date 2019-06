Greves na saúde já somam 72 mil dias de ausências

Inês Schreck Hoje às 09:04 Facebook

Nos primeiros cinco meses do ano, jornadas diárias perdidas atingem o triplo do período homólogo. Conflitualidade no setor vai aquecer: há cinco paralisações agendadas para os próximos dias.

Entre janeiro e maio, as greves na saúde provocaram mais de 72 mil dias de ausência ao trabalho, quase o triplo do registado no período homólogo de 2018 (25 mil dias). O ano passado começou sereno, mas acabou por ser o pior ano de sempre em termos de contestação no setor, com mais de 181 mil dias de trabalho perdidos por greves. Este ano, o ritmo de ausências é elevado e os próximos dias prometem agitar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde.

Há cinco greves agendadas entre amanhã e a próxima sexta-feira. A primeira abrange os trabalhadores da Saúde, nomeadamente assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e técnicos superiores de saúde, que reivindicam melhores salários e alterações nas carreiras.