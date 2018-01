Grupo de portugueses que sofreu acidente em Espanha trabalhava em França

Rosa Ramos Hoje às 19:17 Facebook

A carrinha portuguesa que colidiu com um camião em Salamanca, Espanha, este domingo, transportava um grupo de familiares e amigos que trabalhava em França.

O condutor da carrinha, Renato Resende, 28 anos, de Leiria, morreu e os outros sete ocupantes, de Leiria e Peniche, ficaram feridos.

As vítimas eram familiares e amigos que trabalhavam "há muito pouco tempo" numa empresa de manutenção em França, junto à fronteira com o Luxemburgo, disse ao JN José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades.

Um dos feridos, com 20 anos, está em estado grave. Os outros estão fora de perigo, salientou José Luís Carneiro, acrescentando que um deles foi sujeito a uma intervenção cirúrgica à anca.

A carrinha portuguesa seguia em direção a Portugal quando colidiu com um camião na A-62, este domingo pelas 07.05 horas (06.05 horas em Portugal continental), no município de Robliza de Cojos.

O corpo da vítima mortal será autopsiado, pelo que "ainda é prematuro" avançar a data da sua trasladação para Portugal, explicou José Luís Carneiro.

A Secretaria de Estado das Comunidades está em contacto com os serviços consulares junto à Embaixada de Madrid, com as autoridades espanholas e familiares das vítimas, a acompanhar o caso.