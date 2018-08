Gulbenkian tem 150 mil euros para financiar bolsas de jornalismo

Gina Pereira 14 Maio 2018 às 18:19 Facebook

Promover a investigação jornalística e contribuir para uma sociedade mais informada e, com isso, mais democrática: é com este objetivo que a Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta segunda-feira que vai lançar Bolsas de Investigação Jornalística, com o valor de 150 mil euros este ano.

As Bolsas de Investigação Jornalística destinam-se a jornalistas com carteira profissional portuguesa válida, de órgãos de comunicação social nacionais e regionais, que apresentem trabalhos de investigação em áreas como a política, economia, questões sociais, culturais ou históricas, desde que diretamente relacionadas com Portugal e com os portugueses. As candidaturas abrem a 4 de junho e encerram a 31 de agosto de 2018. O montante global a atribuir será de 150 mil euros este ano, a distribuir por um máximo de 10 Bolsas.

A seleção dos bolseiros será feita por um júri presidido por João Garcia, que inclui os jornalistas António Granado, Cândida Pinto, José Pedro Castanheira e Maria Flor Pedroso. Caberá ao júri, nomeado anualmente pela Fundação, apreciar os projetos de investigação, selecionar as candidaturas e distribuir a verba com base na adequação do CV de cada candidato, a relevância jornalística do projeto, a sua oportunidade, exequibilidade e a possibilidade de divulgação num órgão de comunicação social.

A apresentação deste projeto será quinta-feira, na Fundação Gulbenkian, com um debate entre Francisco Pinto Balsemão e Paulo Portas sobre "Democracia e Jornalismo" e um painel dedicado ao jornalismo de investigação, onde deverão estar presentes os jornalistas: Cristina Ferreira (Público), Miguel Carvalho (Visão) e Pedro Coelho (SIC).

A Gulbenkian tem vindo a apoiar, desde a sua fundação, projetos em várias áreas de investigação, tendo atribuído, desde 1956, mais de 80 mil bolsas. Para a presidente da Fundação, Isabel Mota, a Gulbenkian "tem vários compromissos com a sociedade, sendo um deles contribuir para o debate sobre temas atuais, que assumem uma importância crescente. Um desses temas é o jornalismo e o seu futuro". Isabel Mota considera ainda que "para uma sociedade verdadeiramente democrática, é essencial garantir um jornalismo independente e qualificado."