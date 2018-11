Há 11 empresas interessadas em plantar canábis medicinal

Ana Gaspar Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Regulamentação da lei está com mais de um mês de atraso. Tutela diz que texto fica pronto em breve.

A autoridade do medicamento (Infarmed) está a analisar 11 pedidos de autorização para a instalação de plantações de canábis para uso medicinal. Este cultivo já está licenciado a duas empresas, mas a autorização foi emitida antes de ter sido publicada a lei que permite a sua utilização no país. Porém, mais de um mês depois do fim do prazo estipulado para a regulamentação, o documento ainda não foi libertado pelo Governo. Hoje e amanhã, médicos e investigadores vão debater o uso da substância para fins terapêuticos, sem saberem quando é que será possível fazê-lo em Portugal.

O prazo para a regulamentação terminou a 16 de setembro, e a demora levou a que o BE e o PCP questionassem o Ministério da Saúde dois dias depois. Na altura, a então secretária de Estado Rosa Valente de Matos disse que o documento estaria concluído em outubro, o que não aconteceu. No início de novembro, o BE voltou a perguntar sobre o motivo do atraso.

Ao JN, a tutela adiantou que "a regulamentação da canábis está necessariamente a ser analisada pelo novo gabinete do Ministério da Saúde, em fase de integração de contributos externos" e que esta "será brevemente enviada para o circuito legislativo". A primeira versão do documento foi entregue pelo Infarmed à tutela a 26 de setembro, tendo depois sido pedido a outras entidades que se pronunciassem sobre ela.

Alerta para privacidade

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos (OM), uma das entidades consultadas, revelou que o parecer é "globalmente positivo", criticando apenas o facto de estar previsto que a patologia do doente seja indicada na prescrição. A OM pediu que isso fosse eliminado por poder violar a privacidade do doente.

Os médicos são também os destinatários da conferência "Lisbon Medical cannabis 2018", promovida pela associação Cannativa, para ajudar a colmatar a falta de informação que os promotores consideram ainda existir no país sobre a utilização desta substância.

"Há médicos que estão informados, mas também há os que acham que se está a drogar os pacientes, disse Laura Ramos, da Cannativa, sublinhando que esta atitude por parte dos clínicos é a mais "frequente".

Saber mais

Mais de 50 doenças

Cancro, epilepsia e esclerose múltipla são três das mais de 50 doenças que podem beneficiar com a canábis medicinal.

Duas autorizações

A Terra Verde (Reino Unido) e a Tilray (Canadá) são as empresas que atualmente podem cultivar a planta para fins medicinais. Mas só a segunda o está a fazer.

Uma dezena de países

No espaço europeu, há pelo menos 14 países, além de Portugal, onde o uso da canábis medicinal é permitido. Entre eles estão a Alemanha, Áustria, Finlândia e Itália.

Infarmed fiscaliza

Cabe ao Infarmed o controlo sobre o cultivo, transformação em derivados e a venda com receita médica.