Há 15 incêndios em Portugal, Monchique ainda em curso

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registava, depois da meia-noite, 15 incêndios em Portugal continental, um dos quais em curso em Monchique, com 1613 operacionais, apoiados por 504 meios terrestres e que lavra há sete dias.

Às 00.20 horas, a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avançava a presença de 1452 operacionais a combater o incêndio em curso que lavra em Monchique desde a passada sexta-feira, atualmente com duas frentes.

O incêndio já atingiu os concelhos de Silves e de Portimão, estando a ser apoiado por 463 meios terrestres com corporações um pouco de todo o país, desde Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Setúbal e Viseu.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique, e que lavra há sete dias, já passou aos concelhos de Portimão e Silves.

Segundo um balanço feito quarta-feira de manhã e que não foi alterado até ao momento, há 32 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa), e 181 pessoas mantêm-se deslocadas, depois da evacuação de várias localidades.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram mais de 21.300 hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência direta do comandante nacional da Proteção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.

Os restantes incêndios na página da Proteção Civil estavam dominados ou em fase de rescaldo.