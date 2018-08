Há 16 fogos em curso: Monchique e Vinhais os mais importantes ao início da madrugada

Hoje às 01:13 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registava esta sexta-feira, pelas 00.40 horas, 16 incêndios em Portugal continental, dois dos quais ocorrências importantes, nomeadamente em Monchique e Vinhais, com um total de 1739 operacionais, apoiados por 546 viaturas.

Às 00.40 horas, a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avançava a presença de 1404 operacionais a combater o incêndio em curso em Monchique desde a passada sexta-feira, ainda com duas frentes.

O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais, deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Num balanço feito pelas 20 horas de quinta-feira, a Proteção Civil considerou o fogo "globalmente estabilizado" e atualizou para 39 o número de feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

O outro incêndio em curso que dá conta o site da Proteção Civil deflagrou, pelas 00.18 horas da madrugada de quinta-feira, na freguesia de Agrochão, concelho de Vinhais, distrito de Bragança, estando a ser combatido por 131 operacionais, apoiados por 40 meios terrestres.

"O combate às chamas está a evoluir favoravelmente, e lavra numa zona de mato onde não há populações em perigo. Nas próximas horas pensamos dar o incêndio como dominado, apesar de mantermos o dispositivo no terreno" disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança (CODIS), Noel Afonso.

O incêndio contava às 00.40 horas com uma frente ativa.

Estava ativo à mesma hora um incêndio no sítio do Vale Paraíso, na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, na Madeira, que estava a ser combatido por quatro corporações de bombeiros.

Os restantes incêndios na página da Proteção Civil estavam dominados ou em fase de rescaldo.