Há 24 autarquias a apoiar compra de vacinas

Alguns municípios comparticipam e outros oferecem. Com a decisão do Parlamento, condição económica e residência deixam de ser decisivas.

Pelo menos 24 autarquias do país, de diferentes cores partidárias, já oferecem ou comparticipam a compra das vacinas que não fazem parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV). Seja através de projetos de promoção da saúde ou de incentivo à natalidade, certo é que antes do Parlamento aprovar a polémica proposta de inclusão de três novas vacinas no PNV, já vários municípios tinham tomado a decisão política de dar aqueles fármacos.

No dia 28, a Assembleia da República aprovou, na especialidade do Orçamento do Estado 2019, a integração no PNV das vacinas da meningite B, do rotavírus e do vírus do papiloma humano (HPV) para os rapazes. A aprovação da proposta do PCP - com os votos a favor do PSD e BE, a abstenção do CDS-PP e os votos contra do PS - gerou um coro de críticas pelo facto da decisão ter sido política e não técnica.

Duas das vacinas - a da meningite B e a do rotavírus - são muito recomendadas pelos pediatras e, nos últimos anos, algumas câmaras optaram por aliviar este custo das famílias, que pode ultrapassar os 500 euros.

Questões a 278 câmaras

Para saber quais as câmaras que oferecem vacinas e em que moldes o fazem, o JN questionou por email as 278 autarquias do continente. Recebeu um total de 102 respostas, das quais 24 afirmativas para as vacinas da meningite B e/ou do rotavírus e 77 negativas. Nenhuma câmara oferece a vacina do HPV aos rapazes.

O levantamento revela um território assimétrico, onde, para além da condição económica, o local de residência pode ser decisivo para a toma daqueles fármacos. Mesmo nos concelhos que dão as vacinas, há diferenças. Refira-se ainda que boa parte dos municípios que financiam a vacinação extra PNV são liderados por executivos PS, partido que votou contra a proposta do Parlamento.

Nove apoiam diretamente

No grupo das autarquias que oferecem as vacinas da meningite B e/ou do rotavírus, nove fazem-no diretamente, financiando o custo total de uma ou das duas vacinas, e outras 15 comparticipam parte da despesa ou admitem a dedução da mesma nos subsídios municipais de apoio à natalidade.

A abrangência do apoio e os requisitos para a comparticipação também diferem (ler ficha ao lado). As câmaras de Vila Nova de Gaia, Melgaço, Estarreja, Terras do Bouro e Vimioso pagam ambas as vacinas, sendo que em Gaia o benefício é só para famílias carenciadas e nos outros concelhos é para todos os bebés.

As autarquias de Braga, Santo Tirso e S. João da Madeira oferecem a vacina para o rotavírus, mas em Braga são excluídas as famílias acima do terceiro escalão. Há câmaras que dão este apoio há vários anos (algumas começaram por dar a vacina Prevenar que, entretanto, foi incluída no PNV) e que já gastaram milhares de euros nestas medidas e outras que se estrearam este ano neste tipo de apoio.

Carla Cruz, uma das autoras da proposta, desconhecia que o número de autarquias a dar vacinas fosse tão "expressivo". A deputada notou que a iniciativa do PCP pretendeu "remover as desigualdades no acesso" porque a toma das vacinas está dependente das condições financeiras das famílias. "A universalidade e gratuitidade que o PNV garante é fundamental", frisou.

Para a deputada, o levantamento do JN reforça a importância da proposta porque o local de nascimento e de residência das famílias também estão a ditar quem toma as vacinas. "Compreendo as decisões generosas das câmaras, mas estas não devem assumir uma responsabilidade que é da administração central", concluiu.

Decisão

Ministra prometeu cumprir a lei mas ainda subsistem dúvidas

A inclusão de três novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação (PNV) por decisão do Parlamento é inédita e ainda há dúvidas sobre a sua concretização em 2019.

Há cerca de uma semana, em declarações ao Expresso, a diretora-geral da Saúde disse respeitar as opções do legislador, mas adiantou ter informação de que a decisão final cabe à Direção-Geral da Saúde (DGS), de acordo com a evidência técnica e científica. "Têm de existir critérios para garantir que a decisão é benéfica para a saúde pública. Tudo será bem analisado porque decidir no caso de uma criança é fácil, para todas é que é difícil", referiu Graça Freitas, citada pelo semanário.

Na última quarta-feira, na Comissão de Saúde, o PCP perguntou à ministra se o Governo está a preparar-se para não cumprir a decisão do Parlamento. Em resposta, Marta Temido foi taxativa ao afirmar que compete ao Governo cumprir as normas aprovadas no Parlamento. Repetiu ainda que o Ministério está a aguardar a redação final da norma. "Cá estaremos para fiscalizar", avisa a deputada do PCP Carla Cruz.

Pormenores

684 euros

684 é a despesa de uma família na farmácia com a compra das vacinas para o rotavírus (duas doses), para a meningite B (três doses) e para prevenir o HPV nos rapazes (duas doses), se forem escolhidas as marcas mais baratas.

Não são obrigatórias

Quando incluídas no Programa Nacional de Vacinação, as vacinas passam a ser gratuitas para todas as crianças. Embora Portugal tenha das mais altas taxas de vacinação, nenhuma vacina é obrigatória.