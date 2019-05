Há 375 praias com qualidade ouro, menos 15 do que em 2018

Ana Rita Seixas Hoje às 18:55 Facebook

Este ano são 375 as praias classificadas no Galardão Qualidade de Ouro, criado pela Quercus, menos 15 do que no ano anterior e o lixo marinho é uma das principais causas para esta diminuição.

Das praias galardoadas, 326 são praias costeiras, 40 são praias interiores e 9 são de transição. Em 2018, havia mais 16 praias costeiras galardoadas, sendo o único setor que sofreu diminuição. Já as do interior sofreram um acréscimo de 1 praia.

As regiões com maior número de praias qualificadas são a do Tejo e Oeste, com mais de 90 atribuições, seguida do Algarve com 87 e da Região Norte, com 74.

O lixo marinho é considerado pela Quercus um problema que necessita de rápida intervenção. Tendo em conta que cerca de 80% deste lixo é produzido em terra e só mais tarde transportado para o ambiente marinho, todos os frequentadores da praia devem ter especial atenção no que toca a manter a mesma limpa.

A organização recomenda que todos os concessionários da praia tenham atenção à limpeza do areal, à substituição dos sacos do lixo e à importância da sinalização. Alerta ainda os municípios e todas as entidades com responsabilidades na costa que realizem ações de sensibilização sobre o lixo marinho e o papel de cada um no seu combate.

Em 2019, a organização não governamental do ambiente passou a considerar as ocorrências, avisos de desaconselhamento e os casos de proibição da prática balnear do ano anterior, considerando que isso torna "mais exigentes" os critérios de classificação. No ano passado, constatou-se um número de ocorrências elevado podendo ter contribuído para um menor número de classificações este ano.

Para que uma praia seja classificada com qualidade de ouro, em 2019, a água balnear tem de ter qualidade excelente nas últimas quatro épocas balneares de 2014 a 2017, as análises realizadas na última época deverão ter resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 e não deverá ter ocorrências de qualquer tipo durante o ano anterior.