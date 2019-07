Há 600 mil portugueses a praticar exercício físico

Hoje às 09:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal tem atualmente mais de 593 mil pessoas a praticar exercício físico, número ainda longe do objetivo de um milhão que o setor do fitness ambiciona atingir até 2021, mas que comprova um aumento de 60 mil praticantes no último ano.

Os dados do Barómetro do Fitness em Portugal 2018, da responsabilidade da AGAP/Portugal Ativo e do Centro de Estudos Económicos e Institucionais da Universidade Autónoma de Lisboa, vêm assim provar que os portugueses começam a reconhecer os benefícios do exercício físico na saúde e estão a responder ao repto das campanhas que vão proliferando nos meios de comunicação.

Embora satisfeito com o incremento do número de praticantes, José Carlos Reis, presidente da AGAP/Portugal Ativo, frisa que Portugal está ainda muito longe da média da Europa. A taxa de penetração passou de 5,3% para 5,9%, bastante distante dos 10% nos outros países europeus, diz. A título de exemplo, aponta a vizinha Espanha, onde a prática de desporto está a registar um elevado crescimento, que tem uma taxa de adesão da população de 13%.