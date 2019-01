Há cada vez mais crianças de 6 anos no Pré-Escolar

Alexandra Inácio Hoje às 15:07 Facebook

O número de crianças com 6 anos na Educação Pré-Escolar não pára de aumentar desde 2013: eram quase 10 mil no ano letivo 2016/2017.

O relatório Estado da Educação 2017, do Conselho Nacional de Educação, alerta para o facto de a taxa de retenção entre os que entram no 1.º ano com 5 anos ser quase o dobro dos que entram com 6 anos. A idade de ingresso devia ser revista? Especialistas ouvidos pelo JN dividem-se: há quem defenda um ano de transição e quem prefira que os critérios de matrícula privilegiem a maturidade em vez da idade.

Por que razão há cada vez mais crianças com 6 anos no Pré-Escolar? Professores, diretores, pediatra, pedagogo e pedopsiquiatra acreditam que seja mais por falta de vaga no 1.º Ciclo do que por opção dos pais. Concordam, no entanto, que prolongar o jardim de infância pode ser benéfico para os mais novos e imaturos.