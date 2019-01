Há cada vez mais pais a cuidar 30 dias dos bebés

Dina Margato Hoje às 14:55 Facebook

Progenitores assumem papel mais ativo na fase inicial da vida dos filhos. Bebés beneficiamda presença de várias figuras de referência, destacam especialistas.

São cada vez mais os pais que optam por usufruir dos 30 dias da licença parental inicial partilhada, prevista na lei desde 2009. De 2016 para 2017, este modelo de apoio ao recém-nascido cresceu 8% e, no ano passado, os dados provisórios indiciam que a tendência se manteve. Com evidentes vantagens, para os bebés e até para os casais. Entre os que optaram por esta modalidade, contam-se os deputados João Oliveira (PCP) e Duarte Marques (PSD).

Em 2016, foram 23 983 as licenças atribuídas nesta categoria. No ano seguinte, as licenças partilhadas pelos pais subiram para 25 904. Cruzando com os dados dos nascimentos do Instituto Nacional de Estatística, corresponderam a 27% e 30% dos nascimentos de cada um dos anos. Ainda não há dados completos de 2018, mas, até novembro, contavam-se 25 719 destas licenças, refere o Instituto da Segurança Social.

João Oliveira decidiu dedicar-se inteiramente à filha Gabriela durante o mês de dezembro e Duarte Marques suspendeu o mandato para esse efeito a 28 de dezembro. A licença parental inicial pode ser gozada após seis semanas de licença obrigatória da mãe e abre a possibilidade aos pais de poderem estar 30 dias em exclusivo com os filhos.

só não dão de mamar

O pediatra Paulo Oom considera que "não há motivo para os pais se manterem tão distantes no tratamento do bebé na primeira fase da sua vida". "Tirando a parte de dar de mamar, um pai pode fazer tudo", diz o pediatra. Para a psicóloga Rute Agulhas, estamos a assistir a uma "mudança de paradigma". "Há cada vez mais homens envolvidos no exercício da sua parentalidade, na esfera doméstica e privada que era atribuída em exclusivo às mães".

As vantagens para a criança são múltiplas. "Estar em contacto direto com o pai é muito importante", declara o médico. Até ao primeiro ano, "o desenvolvimento do bebé faz-se essencialmente pela interação com os adultos, não é tanto pelos jogos, brincadeiras". E é relevante que não seja só a mãe a ter este papel. "É importante que receba estímulos do pai. Afinal, são pessoas diferentes, são afetos com dois sabores", explica Paulo Oom.

"Numerosa investigação sobre vinculação conclui, de forma clara, que os bebés e as crianças têm capacidade (e necessidade) de se vincularem a mais do que uma figura de referência", afirma a psicóloga Rute Agulhas. A ligação exige presença, tempo, prestação de cuidados básicos e também a satisfação de necessidades afetivas, explica. Assumindo esse papel ativo, o pai está a contribuir para a construção de um vínculo seguro com ambos os pais.

benefícios para os casais

"E os pais assumem essas funções facilmente e com gosto", sublinha o pediatra. As tarefas "não são um bicho de sete cabeças. Eles são fantásticos e não se atrapalham nada".

A psicóloga associa ainda benefícios indiretos a esta partilha. "Pais que se apoiam mutuamente lidam melhor com o stress das tarefas parentais. Esse suporte social é uma variável-chave de bem estar para o próprio casal. Ao partilhar os cuidados ao bebé, o progenitor sente-se acompanhado e, consequentemente, mais disponível do ponto de vista emocional."

A participação dos pais está a ganhar expressão, mas não se vulgarizou. Por um lado, porque são muitos os obstáculos profissionais, pelo que é preciso consciencializar as empresas, defendem os especialistas.

A psicóloga fala ainda em resistência da parte de algumas mães: "Podem sentir que estão a perder um "território" que tem sido apenas seu". O pediatra traz para o debate, pela positiva, a questão da maturidade dos pais. "Os pais têm filhos cada vez mais tarde e, como estão amadurecidos, tentam prestar toda a atenção que podem aos filhos."