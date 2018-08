Há mais bebés com anomalias congénitas

INÊS SCHRECK 03 Maio 2018 às 10:24 Facebook

A prevalência de anomalias congénitas em bebés e fetos mortos tem aumentado em Portugal, tendo atingido em 2014 o número mais elevado de sempre. Entre janeiro daquele ano e dezembro de 2015, foram notificados ao Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) um total de 2853 casos, o que representa uma prevalência de 169,4 casos por cada dez mil nascimentos.

Na maioria das gestações (70,9%), nasce uma criança viva, mas em 26,6% dos casos os progenitores optam pela interrupção médica da gravidez após o diagnóstico de malformação fetal. A morte fetal e o aborto espontâneo ocorrem em 1,3% e 1,2% dos casos, respetivamente. As informações constam do relatório 2014-2015 do RENAC, divulgado há dias pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, para onde são notificados os casos de anomalias congénitas pelos serviços de Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia dos hospitais públicos e privados.

O documento justifica o aumento da prevalência com "uma maior cobertura da vigilância efetiva de nascimentos a nível nacional", mas salienta que apesar do esforço de notificação "os valores da prevalência continuam abaixo do valor mínimo estimado internacionalmente (200 casos/ 10 mil nascimentos)".

Cerca de 60% dos casos de bebés com malformações são detetados antes do nascimento, "percentagem superior aos anos anteriores", que estará relacionada com o trabalho desenvolvido nos centros de diagnóstico pré-natal e com um maior acesso da grávida a estes centros, refere o relatório.

Em 2014 e 2015, entre as várias malformações existentes, as cardiopatias congénitas foram as mais prevalentes (86,5 casos por 10 mil nascimentos), seguindo-se do sistema músculo-esquelético (45 casos/10 mil). As anomalias cromossómicas, das quais se destacam as do Síndrome de Down, têm uma prevalência de 35 casos por 10 mil nascimentos.

O relatório, da autoria de Paula Braz, Ausenda Machado e Carlos Matias Dias, destaca que "a interrupção médica da gravidez é a opção mais escolhida quando, através das técnicas de diagnóstico pré-natal, são detetadas anomalias cromossómicas (73,6%) ou do sistema nervoso central (62,2%)".

Registo criado em 1996

O Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) iniciou a sua atividade de forma contínua em 1996, estando atualmente localizado no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Mais gravidezes pós-40

A percentagem de nascimentos em mulheres com idade igual ou superior a 40 anos (9%) quase duplicou face aos dados do relatório referente aos anos 2000 a 2010, em que era de 5,2%.