Há menos alunos com vontade de aprender mandarim

Estudantes que optam pela língua no Secundário caem há dois anos. Liga dos Chineses lembra oportunidades na potência económica.

O número de alunos portugueses a aprender mandarim como língua estrangeira no Ensino Secundário desce há dois anos consecutivos. Segundo dados do Ministério da Educação, neste ano letivo, há 289 alunos a frequentar aulas daquela língua estrangeira, distribuídos por dez escolas (Almada, Braga, Coimbra, Elvas, Lisboa, Loulé, Marinha Grande, Matosinhos, S. João da Madeira e Vila Franca de Xira). Há 136 no 10.º ano, 148 no 11.º e cinco no 12.º ano.

No ano letivo passado, estavam matriculados 361 alunos em 12 escolas do país (199 no 10.º ano, 153 no 11.º e nove no 12.º ano). Quando o projeto-piloto começou, no ano letivo 2015/2016, 230 alunos matricularam-se para aprender mandarim. No ano letivo seguinte, o número quase duplicou, passando para 412 alunos interessados em saber expressar-se em mandarim, em 12 escolas. No entanto, logo a seguir o interesse parece ter esmorecido, descendo para 361 no ano letivo 2017/2018 e 289 neste ano letivo.

O Ministério da Educação considera o "projeto de ensino de mandarim no Ensino Secundário um sucesso", pese embora os números demonstrem um decréscimo de interesse. "A oferta de uma língua estrangeira curricular está dependente da procura e da concorrência de outras línguas de oferta curricular, pelo que as oscilações identificadas, neste caso do mandarim, decorrem dessa condição incontornável".

Para Y Ping Chow, da Liga dos Chineses em Portugal, "o ensino de mandarim é importante para as relações culturais e económicas entre Portugal e China", pelo que é "preocupante" que o número de interessados esteja a diminuir. Há entraves à aprendizagem que é preciso ultrapassar. "O mandarim é uma língua difícil e os alunos não sentem uma utilização imediata do que aprendem e desmotivam", explica.

Segundo Y Ping Chow, é preciso que os jovens percebam a importância do mandarim, pelas oportunidades que pode abrir no futuro. "Existem cerca de 1400 milhões de chineses. A China é um grande protagonista mundial a nível económico e está a ganhar cada vez mais relevância. Aprender chinês vai ser tão importante como o inglês", sublinha.

Confúcio também ensina

Em paralelo, crescem projetos locais impulsionados pelos institutos Confúcio, que visam o ensino do mandarim noutros graus de ensino. No caso do distrito de Aveiro, sobressai o projeto-piloto de São João da Madeira, que este ano leva quase 800 crianças entre o 3.º e o 9.º anos a aprenderem mandarim em escolas públicas. A isto somam-se outros projetos em Estarreja, Espinho e em escolas privadas e centros de estudo. Ao todo, no distrito de Aveiro, há cerca de 2250 crianças do ensino público e privado a aprender mandarim.

No Minho, o Instituto Confúcio promove a língua em 15 escolas. Em Coimbra, no ano passado, havia 39 alunos e este ano o ensino foi alargado a mais dois estabelecimentos. Não foi possível apurar os projetos em Lisboa.

Reportagem

Uma aula com alunos de várias áreas que quiseram fugir ao inglês

Aulas da professora Zhon Lingya começam com os alunos a escrever os nomes em carateres chineses Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

Patrícia, Francisca, Paulo, Henrique e Diogo. São todos estudantes do 10.º ano, na Secundária Carlos Amarante, em Braga, nas áreas de Artes, Humanidades e Ciências Socioeconómicas, e apesar de nem todos partilharem a mesma turma, encontram-se duas vezes por semana, na mesma sala, para aprenderem mandarim. No total, são 23 os estudantes inscritos na disciplina que, na maioria, quiseram fugir ao inglês.

À primeira vista, os elaborados carateres chineses não parecem estar a criar dificuldades à turma. A professora Zhou Lingyu abre a aula a exibir cartões com traços desenhados e todos conseguem ler em uníssono o que ali está. Antes disso, quase lembrando a escola primária, já todos os alunos tinham colocado uma folha dobrada na mesa, com o seu nome escrito em mandarim.

"Parece que regressamos ao 1.º o ano", brinca Francisca Alves, uma das estudantes que preteriram o inglês a favor da língua chinesa. "Disseram-me que não era muito difícil se eu me aplicasse. Então, achei que podia ajudar-me a subir a média", explica a aluna de Humanidades, sem mostrar arrependimentos com a opção. "Está a correr tudo bem", afirma, partilhando da opinião dos colegas.

Patrícia Silva, por exemplo, diz que "ainda" não sente dificuldades. "Só conseguimos dizer coisas muito simples. Mas a professora é muito atenciosa", acrescenta Henrique Araújo.

Entre os cinco estudantes com quem o JN falou, três quiseram inscrever-se em mandarim para "fugir ao inglês", um idioma de que não gostam ou lhes traz dificuldades. Apenas Henrique e Diogo tiveram motivações diferentes. O primeiro já aprendeu inglês no Instituto Britânico e queria "uma experiência diferente". O segundo ambiciona uma carreira política e entende que saber mandarim "é obrigatório". É o único com intenções de continuar a aprender a língua, depois da experiência de dois anos no secundário.

Professora veio da China

A disciplina é uma das opções curriculares da escola, no âmbito do projeto-piloto do Governo que iniciou em 2015. Está a ser coordenada pelo Instituto Confúcio da Universidade do Minho, ao qual cabe "tratar das formalidades", como alojamento e formação dos professores que chegam da China, explica o diretor, António Lázaro. A escola garante deslocações da docente e uma tradutora.

Segundo a diretora do agrupamento, Hortense Santos, a principal razão para manter a disciplina atrativa é o facto de o Ministério autorizar "uma turma com alunos de diferentes áreas", algo impossível noutras opções. A responsável sublinha que nunca teve desistências, mas a mudança de formação ou de escola justifica que haja menos alunos do 11.º ano na disciplina.

Números

289 alunos matriculados

Neste ano letivo, há 289 alunos a aprender mandarim no Secundário. O número desce há dois anos consecutivos.

10 docentes

O Governo chinês enviou e paga os vencimentos a dez professores, que asseguram as aulas no Secundário

4 institutos Confúcio

Existem quatro institutos Confúcio em Portugal, com ligações às universidades de Aveiro, Coimbra, Minho e Lisboa.