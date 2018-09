Há menos enfermeiros a emigrar, mas ainda estão 15 mil lá fora

ANA GASPAR Hoje às 00:40 Facebook

Há menos enfermeiros portugueses a querer emigrar. Em dois anos, o número de saídas desceu para menos de metade.

A comprová-lo está a quebra nas declarações que certificam a habilitação para exercer emitidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) que, entre 2015 e 2017, diminuíram 52,6%, de 2717 para 1286. Por outro lado, os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) indicam que, entre maio de 2016 e o mesmo mês de 2017, os enfermeiros no desemprego baixaram 34,8% (de 696 para 454).

