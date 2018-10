Há menos pobreza, mas persiste por mais tempo

Joana Amorim Hoje às 21:24 Facebook

Um terço das famílias monoparentais com crianças dependentes, a maioria das quais femininas, estava em risco de pobreza e exclusão social em 2017.

Portugal tem menos pobres. Mas os que o são permanecem na pobreza durante mais tempo. No ano passado, 23,3% da população estava em risco de pobreza ou exclusão social, valor que tem vindo a cair desde 2014. Em sentido inverso, o risco de pobreza persistente - isto é, a população que vive abaixo do limiar de pobreza no ano em análise e em pelo menos dois dos três anos anteriores - subiu quase três pontos percentuais, para os 14,2%.

Sendo que, de acordo com os dados divulgados pelo gabinete de estatísticas europeu a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que hoje se assinala, as crianças continuam a ser o elo mais fraco. Tal como os jovens. De facto, o risco de pobreza persistente é maior na faixa etária dos 18-24 anos, fixando-se nos 19,9%, contra 10,9% em 2016. Já nas crianças foi de 19,4%, o valor mais alto desde 2011, quando a crise estalou.

Querendo ser um "otimista realista", o presidente da Cáritas olha para as estatísticas que apontam para uma redução da pobreza com alguma desconfiança. "Eu quero acreditar que sim, mas não bate certo. O desemprego baixou, mas há muito trabalho temporário, os salários baixaram muito, os impostos indiretos agravaram-se bastante, temos licenciados a ganharem 600 euros", comenta ao JN Eugénio Fonseca.

Tanto mais que os dados relativos à persistência da pobreza estão em linha com um recente estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), segundo o qual, no nosso país, são necessárias cinco gerações - 125 anos - para quebrar o ciclo de pobreza. "É um problema velho, o da pobreza estrutural. Neste país há pessoas que nasceram pobres e assim continuarão a ser", frisa o líder da Cáritas.

Mulheres e sozinhas

E se as crianças são o elo mais fraco, a elas juntam-se as mulheres e as famílias monoparentais, que andam de mãos dadas. Em 2017, um terço dessas famílias com crianças a cargo estava em risco de pobreza. Taxa que cai para os 18,6% tratando-se de dois adultos. E, note-se, em Portugal 88,1% das famílias monoparentais são femininas. Eugénio Fonseca aponta o dedo à Justiça. "Aqui, os tribunais têm de ser mais eficientes. Na atribuição de pensão de alimentos geram-se muitas injustiças porque os progenitores fazem tudo para se livrar desse encargo. E a criança não pode estar esses meses todos à espera dos tribunais", alerta. O presidente da Cáritas enumera, ainda, a Saúde e a Educação como prioritárias neste "combate à pobreza". Num país que, desabafa, "no seu dia a dia passa a vida a combater os pobres".