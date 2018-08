Há três romarias por dia em agosto

Salomé Filipe Hoje às 00:40 Facebook

Mais de uma centena de festas realiza-se até dia 31 e, a par do lado religioso, das procissões e andores, os fiéis não resistem aos cartazes musicais.

Santo António, São Pedro e São João já lá vão. Ou melhor, foram, de acordo com o calendário religioso, mas, em muitos sítios do país, regressam com agosto. Esses e outros santos são celebrados agora e tornam-se mote para cerca de cem festas religiosas e romarias que se celebram, só este mês, do Norte ao Sul. Dá uma média de três romarias por dia.

