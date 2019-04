Habitantes de centenas de aldeias vão poder tratar de documentos à porta de casa

Glória Lopes Hoje às 11:21 Facebook

A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIMTT) criou um sistema de Balcões Móveis itinerantes que vão deslocar-se às aldeias dos nove concelhos do seu território, para levar os serviços públicos.

Os habitantes de centenas de freguesias vão poder renovar o cartão de cidadão, solicitar uma licença municipal ou pagar a água vão ter resposta à porta de casa, sem terem necessidade de deslocar-se às sedes de concelho.

Trata-se de um modelo descentralizado de prestação de serviços, com características do Balcão do Cidadão, constituído por nove viaturas comerciais adaptadas a Balcões Móveis. Estas carrinhas estão devidamente equipadas com material informático e acesso à internet. O projeto definido como inovador vai apresentado amanhã, em Bragança, com a presença do Secretário de Estado da Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

O Balcão Móvel consiste na disponibilização de serviços para a promoção de uma administração em rede, garantindo o acesso a serviços públicos da Administração Local e Central. "É um projeto que assume especial importância num território caracterizado por uma população envelhecida e consequentemente com dificuldades de mobilidade. Este serviço está também adaptado ao para cidadãos com incapacidade ou mobilidade reduzida", explica uma fonte da CIM.

É também um projeto amigo do ambiente, uma vez que as viaturas são 100% elétricas e portanto não poluentes.