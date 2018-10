Helena Roseta afastada do grupo de trabalho da Habitação

Leonor Paiva Watson Hoje às 18:05 Facebook

A deputada Helena Roseta foi afastada esta quarta-feira do grupo de trabalho parlamentar da Habitação.

Na sequência do adiamento da votação das propostas de alteração à lei das rendas, na terça-feira, Helena Roseta demitiu-se das funções de coordenadora daquele grupo. Ao JN disse, porém, que gostaria de continuar no grupo.

Esta quarta-feira, "pela meia-noite e 41 minutos", a deputada recebeu uma email a dar conta do seu afastamento. "Substituíram o coordenador e tiraram-me de lá". "É uma competência dos partidos. Têm o direito de mudar quem está nos grupos de trabalho e comunicaram-me isso mesmo, que seria afastada", avançou.

Na coordenação do grupo estará agora o deputado Hugo Pires e passarão a fazer parte do mesmo os deputados Luís Vilhena e Nuno Sá.

Recorde-se que, terça-feira, Roseta bateu com a porta por entender que não havia "cobertura regimental" para mais um adiamento da votação das leis relativas à Habitação. O pedido de adiamento lançado pelo PS - e apoiado pelo PSD - atira para depois da votação final global do Orçamento de Estado para 2019 o retomar destes trabalhos.

Helena Roseta tem vindo a dizer que a situação da Habitação no país requer medidas urgentes, pois o acesso a uma casa está cada vez mais difícil, sobretudo nas grandes cidades, porque os senhorios preferem o Alojamento Local aos contratos de arrendamento de longo prazo e porque a "lei Cristas" veio facilitar os despejos.

Ontem ia votar-se, precisamente, a alteração à lei das rendas, que iria estabelecer o prazo mínimo de um ano para um contrato de arrendamento, com renovação automática a cada três anos. Iriam votar-se ainda duas propostas que previam benefícios fiscais para senhorios que fizessem contratos de longa duração ou colocassem os seus imóveis no mercado do arrendamento acessível.

As votações foram adiadas pela terceira vez e Helena Roseta demitiu-se da coordenação do grupo. Esta quarta-feira foi afastada do mesmo.