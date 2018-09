Helene deve passar a ciclone extratropical nas próximas 48 horas

Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Já foi um furacão de categoria 2, mas o Helene é agora uma tempestade tropical, devendo tornar-se nas próximas 48 horas num ciclone extratropical.

Na mais recente atualização enviada às redações, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera​​ (IPMA) explica que "o ciclone 'Helene' está a deslocar-se para norte a 37 quilómetros por hora, com uma previsão da trajetória a indicar que deverá atravessar o arquipélago entre os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial)".

Prevê-se que às 18 horas dos Açores (mais uma hora em Portugal continental) se encontre a aproximadamente 28 quilómetros a leste da ilha das Flores.

"Espera-se que, nas próximas 48 horas e coincidindo com a passagem pelo arquipélago, ocorra a transição para ciclone extratropical", refere o IPMA.

É muito provável (probabilidade entre 60% e 90%) que as ilhas dos grupos Ocidental e Central comecem a sofrer os efeitos desta tempestade (com aumento gradual da intensidade do vento e agitação marítima e ocorrência de precipitação pontualmente forte) a partir das 06 horas (mais uma hora em Portugal continental) de sábado.

O mau tempo deverá estender-se gradualmente às ilhas do grupo Central, prevendo-se que entre as 12 horas de sábado e as 09 horas de domingo ocorra precipitação intensa, o vento sopre do quadrante sul forte a muito forte, com rajadas até 120 quilómetros por hora, e as ondas atinjam os oito metros de altura significativa de sul, indica o IPMA.

Quanto às ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), prevê-se que ocorram precipitação temporariamente forte e rajadas que poderão atingir os 85 quilómetros por hora.

Na sequência destas previsões, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta emitiram um alerta de agravamento do estado do tempo, especialmente da agitação marítima recomendando medidas de precaução à comunidade piscatória e à população.

Devido à chuva, o IPMA emitiu um aviso vermelho (o mais grave) para sábado para o grupo Ocidental, estando a região abrangida por outros avisos laranja e amarelos.