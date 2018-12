Helicóptero de Macedo de Cavaleiros retoma atividade segunda-feira de manhã

Ontem às 22:05 Facebook

O helicóptero de emergência médica de Macedo de Cavaleiros vai "retomar a sua atividade normal" esta segunda-feira de manhã, substituindo a aeronave que caiu no sábado, causando quatro mortos, anunciou, este domingo, o Instituto Nacional de Emergência Médica.

"O INEM informa que durante a manhã de amanhã, dia 17 de dezembro, o helicóptero de Macedo de Cavaleiros retomará a sua atividade normal. Num esforço conjunto entre o INEM e a empresa que fornece o serviço de helitransporte ao Instituto, será possível substituir a aeronave ontem acidentada na Serra de Santa Justa, e assegurar a respetiva tripulação (médico, enfermeiro e pilotos)", afirma o organismo, em comunicado divulgado esta noite.

Desta forma, o INEM "volta a assegurar o funcionamento pleno do dispositivo afeto ao Serviço de Helicópteros de Emergência Médica", disponibilizando quatro helicópteros "exclusivamente dedicados à emergência médica", em permanência, com as respetivas bases localizadas em Macedo de Cavaleiros e Évora (helicópteros ligeiros) e Santa Comba Dão e Loulé (helicópteros médios).