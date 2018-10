Carla Sofia Luz Hoje às 14:00, atualizado às 14:56 Facebook

Governo já contratou quase nove mil profissionais mas sindicatos e ordens dizem que é insuficiente.

Há sete anos que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tinha tantos trabalhadores, mas a falta de recursos humanos continua a ser uma das principais queixas das ordens e dos sindicatos, sucedendo-se os casos de demissões de direções nos hospitais por insuficiência de meios.

A contratação de 8793 profissionais entre 2015 e 2017 não chega para tapar os buracos abertos pela sangria de médicos e de enfermeiros nos anos da troika e pela redução do horário de trabalho das 40 para as 35 horas (dos enfermeiros e dos assistentes operacionais), medida decidida pelo atual Governo. Traduziu-se numa "redução efetiva da disponibilidade de pessoas em 12,5%, sem que tenha sido acompanhada pela contratação de profissionais que a neutralizasse", alerta Alexandre Lourenço.

O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares descreve o "paradoxo" no SNS: foram repostos direitos e reduzidos horários, mas "nunca houve tanta contestação. As pessoas não estão satisfeitas, pois, na prática, têm uma carga de trabalho muito maior do que no passado". O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, tem repetido o esforço nas contratações, mas admitiu, no Parlamento, que "ainda não são suficientes". E todos concordam.

Muitos internos

Entre os médicos, parte substancial do reforço tem sido alcançado por via do internato. Os médicos internos correspondem a um terço dos clínicos do SNS. "Nos últimos três anos, tivemos as maiores taxas de sempre do internato médico. O aumento do número de médicos resultou mais do aumento de internos do que de especialistas", alerta o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Advertência repetida por Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. "Não se pode comparar recém-licenciados com especialistas, porque não têm autonomia" para prestar cuidados médicos sozinhos.

O crescimento da despesa com prestadores de serviço médico, cheques cirurgia e horas suplementares (ler infográfico) são prova da escassez de recursos, diz Miguel Guimarães. O bastonário calcula que faltarão, pelo menos, 5500 médicos. Os enfermeiros também fazem contas à escassez.

Faltam 6500 enfermeiros

O Sindicato dos Enfermeiros atenta que, para acomodar a redução das 40 para as 35 horas, seriam necessários mais 6500 enfermeiros, mas "entraram pouco mais de 900". Carlos Ramalho, do Sindepor, chega a contas semelhantes: "Faltam cinco a seis mil enfermeiros para colmatar as falhas na mudança de horário".

E a situação agravou-se nos hospitais com a mudança de 750 enfermeiros dos cuidados hospitalares para os centros de saúde, sem substituição. "A falta de pessoal tem uma consequência: o sacrifício dos horários com horas extra. As pessoas andam tão cansadas que preferem receber em folgas, em vez de dinheiro. Ao gozar a folga, aumentam a escassez", sublinha José Azevedo, do Sindicato dos Enfermeiros, assinalando que o cansaço, associado a um aumento da idade média dos profissionais, reflete-se no absentismo.

"Nunca tivemos uma taxa de absentismo tão alta. Neste momento, atingimos uma taxa de 12%, o que corresponde a cerca de 12 mil pessoas ausentes diariamente", enuncia Alexandre Lourenço, que responsabiliza a deterioração das condições de trabalho. "Um dos problemas mais graves é a falta de assistentes operacionais, reduzidos no período de ajustamento. Essa situação leva a uma transferência de tarefas no SNS, com os enfermeiros a terem de fazer trabalho dos assistentes, ficando ainda mais sobrecarregados".