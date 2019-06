Homenagem que foi um "obrigado" às vítimas do héli do INEM

Glória Lopes Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A população de Macedo de Cavaleiros juntou-se, este sábado, em massa à homenagem que o município decidiu prestar à tripulação do Héli 3 do Instituto Nacional de Emergência Médica que morreu, no passado mês de dezembro, em Valongo, na sequência da queda do aparelho quando regressava à base depois de uma missão.

Uma homenagem que "não é mais do que dizer um obrigado", destacou a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, que estava visivelmente emocionada. "Não vamos tirar lágrimas, nem anular a tristeza das famílias, mas vamos dizer-lhes que nos lembramos deles e obrigado", disse.

Foi precisamente para agradecer toda a dedicação da equipa que perdeu a vida que o município atribuiu, a título póstumo, a Medalha de Mérito Municipal de Valor e Altruísmo, Grau Ouro aos quatro tripulantes. Um galardão também foi atribuído ao INEM.

A cerimónia foi carregada de emoção e deixou muitos de lágrimas nos olhos, quando foi descerrada a lápide com os nomes e as fotografias das vítimas no heliporto municipal.

O presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues, lembrou que a luta da região para manter o helicóptero em Macedo de Cavaleiros "foi grande". Este héli já fez mais de 2900 missões.

Já estava prevista

A homenagem ao espírito de missão dos profissionais do INEM, nomeadamente à equipa do Héli 3 e ao médico Filipe Serralva, pelo seu empenho na luta pela manutenção do serviço em Macedo tinha sido anunciada muitos meses antes do acidente. Depois foi necessário "realizar outro tipo de cerimónia, mudando o seu cariz", esclareceu o autarca.

A família das vítimas escusou-se a prestar declarações e a comentar a homenagem, ainda que um membro tenha admitido que continuam sem receber qualquer indemnização e sem saber do processo relacionado com o inquérito ao acidente, como o JN escreveu.

A secretária de Estado disse estar a acompanhar a situação. "Da parte do INEM está tudo organizado, as seguradoras estão a tratar dos assuntos com as famílias e ainda hoje perguntei o que é que podemos dizer para os ajudar", esclareceu.

SABER MAIS

Dois inquéritos

Decorrem dois inquéritos: um do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e outro por um juiz nomeado pelo primeiro-ministro.

Colisão com antena

O relatório preliminar concluiu que a queda ficou a dever-se a uma colisão com uma antena e apontou várias falhas no envio de meios para o local.