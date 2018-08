Hospitais acumulam um ano de dívidas

INÊS SCHRECK 16 Maio 2018 às 00:39 Facebook

Os hospitais ainda têm faturas de há um ano por pagar. O Governo injetou 900 milhões de euros nos EPE para pagar a fornecedores, mas há unidades que só liquidaram faturas de 2016.

O Governo injetou 900 milhões de euros nos hospitais EPE (setor empresarial do Estado) para que regularizassem os pagamentos aos fornecedores. A verba já foi toda usada, mas a maioria dos hospitais continua a ter faturas por pagar com cerca de um ano. O JN sabe que alguns só conseguiram liquidar as dívidas até dezembro de 2016.

