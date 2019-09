Hospitais assinaram compromissos de humanização dos serviços

António Orlando Hoje às 22:55 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) assinou, juntamente com outras 51 unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Compromisso para a Humanização Hospitalar, numa sessão com a ministra da Saúde, Marta Temido, que se realizou no Centro de reabilitação do Norte - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.

Este compromisso enuncia bases e aponta medidas destinadas a estimular, avaliar e consolidar práticas e relações interpessoais humanizadas em ambiente hospitalar e cada hospital vai apresentar um plano, ajustado às necessidades, com medidas de humanização para profissionais e utentes.

"Temos o dever de nos desassossegar e de não nos conformarmos porque o trabalho que temos de fazer de modernização do SNS não se compadece com um conformismo. Por isso, saibamos todos não nos conformar com aquilo que não corre bem, sobretudo com aquilo que podemos fazer melhor", considerou Marta Temido.

No que diz respeito ao CHTS, no próximo dia 20 de setembro, vai decorrer no Centro Pastoral de Amarante o Humanize Healthcare, um seminário onde vão ser apresentados os vários projetos já implementados e a implementar nas duas unidades hospitalares que compõem o CHTS- Hospital de Amarante e Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Entre os vários projetos inclui-se: o acolhimento através de uma abordagem terapêutica e relacional para integrar os pais nas rotinas e cuidados às crianças na Pediatria; continuar a desenvolver, na Neonatologia, o Crescer com Afetos; criação de um balcão único de apoio e informação ao utente sobre os procedimentos e dinâmicas hospitalares; realização de sessões de relaxamento para profissionais e outras atividades de ajuda na gestão do stress; lançamento da campanha Psiuu: o silêncio é parte do tratamento, etc.

Na ocasião será ainda lançado o livro "Humanizar +" e revelados os vencedores do concurso de ideias e concurso de fotografias.