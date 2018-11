Hospitais enviam falsas urgências para centros de saúde

Carla Sofia Luz Hoje às 08:33 Facebook

Hospitais de Barcelos e Póvoa agendam no próprio dia consultas para pacientes com doenças não urgentes.

Os hospitais de Barcelos e da Póvoa de Varzim estão a marcar consultas diretamente e para o próprio dia nos centros de saúde para os doentes não urgentes, com pulseira verde ou azul, desde que os utentes aceitem ser atendidos pelo médico de família, em vez de esperar horas na Urgência e contribuir para entupir os serviços. Barcelos foi pioneiro e, desde 28 de maio, já referenciou 52 pacientes para as seis unidades de saúde familiar envolvidas no projeto-piloto. Póvoa iniciou esse trabalho a 1 de outubro.

Em comum, os hospitais têm uma taxa elevada de afluência à Urgência por doentes que podiam ser assistidos nos cuidados de saúde primários. "Ir ao serviço de Urgência não é a resposta mais adequada para estes utentes e até pode ser mais cara do que a sua situação exige", explica Manuel Lopes, coordenador do programa SNS+ Proximidade, onde este projeto-piloto é um dos eixos. O SNS+ Proximidade é um programa vasto, que visa, entre outros objetivos, melhorar a literacia em saúde dos cidadãos e proporcionar uma maior integração dos cuidados e uma resposta mais célere (ler ficha). "A replicação da experiência" de Barcelos e da Póvoa a nível nacional "será feita de acordo com a manifestação de interesse das unidades de saúde e dos hospitais", indica Manuel Lopes.

Taxa baixou pela primeira vez

A ida desnecessária à Urgência acarreta "riscos acrescidos de infeção" e resulta, muitas vezes, em longos períodos de espera para quem recebe pulseira verde ou azul na triagem, como sublinha Joaquim Barbosa, presidente do Hospital de Barcelos. Embora esteja a dar os primeiros passos, aquela unidade conseguiu reduzir, pela primeira vez em muitos anos, a percentagem de doentes triados com verde e azul para um valor abaixo dos 50%.

Ainda assim, 48% são doentes não urgentes. "Há um diálogo permanente com o ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] de Barcelos para aumentar o número de vagas para estas consultas. Está a ser progressivamente alargado", indica Joaquim Barbosa.

O Hospital de Barcelos já marca diretamente através do sistema informático consultas para o próprio ou, o mais tardar, para o dia seguinte nas unidades de saúde familiar (USF) de Calécia, Barcel Saúde, Cávado Saúde, Lígios, Martim e Viatodos. Em novembro, chegará à USF Santo António, informa Sofia Leal.

A diretora do ACES de Barcelos/Esposende lembra que o projeto foi implementado há um ano. Inicialmente, o hospital fazia o convite ao doente e garantia a consulta através de contacto telefónico para a USF. A partir de 28 de maio, o sistema informático passou a permitir a marcação direta na agenda das USF. "A minha perceção é que, quando aderem, gostam, porque conseguem ser atendidos em meia hora ou numa hora", atenta.

O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, Pimenta Marinho, reconhece que "há uma utilização muito grande da Urgência por doentes que podiam ser vistos nos cuidados de saúde primários", sobretudo tendo em conta a "cobertura quase total da população por equipas de saúde familiar". Este projeto procura mostrar ao utente que pode ser melhor e mais rapidamente assistido no seu centro de saúde do que no hospital, podendo realizar, inclusive, análises clínicas nos centros de saúde integrados no programa SNS+ Proximidade (ler ao lado). O próximo passo é trabalhar num movimento em sentido inverso: que os "cuidados primários" também possam agendar direta e rapidamente consultas no hospital.

COMO FUNCIONA

Convite na Urgência

O paciente chega à Urgência e é submetido ao processo de triagem por um enfermeiro. Caso seja atribuída pulseira verde ou azul, é proposto ao utente o agendamento de uma consulta para o próprio dia ou, o mais tardar, para o dia seguinte no centro de saúde. O doente é livre de aceitar ou recusar. Se rejeitar, aguardará por assistência na Urgência.

Leva documento

Caso aceite, os serviços do hospital marcam diretamente uma consulta no centro de saúde, podendo ser assistido pelo seu médico de família ou por outro clínico. O doente recebe um documento comprovativo do agendamento.

PORMENORES

Plano de cuidados

Um dos instrumentos desenvolvidos no programa SNS+ Proximidade é o plano individual de cuidados. Em vez de cada profissional de saúde ter o seu plano de tratamento independente, passa a existir um plano individual de cuidados e que pode ser acionado pelo cidadão através da internet. Por exemplo, pode ser o utente a procurar ajuda para emagrecer. Deixa esse alerta no plano e partilha-o com os profissionais de saúde, que agendam uma consulta para construir o plano de cuidados. Está a ser testado no ACES de Gondomar, onde já existem quase mil planos criados.

SMS da consulta

Algumas unidades de cuidados de saúde primários já enviam mensagens SMS aos utentes, avisando-os da consulta.

Biblioteca digital

Face ao acesso crescente do cidadão à internet, usando-a para obter informações sobre saúde, um dos eixos do SNS+ Proximidade é a criação de uma biblioteca digital para melhorar a literacia em saúde. Basta aceder à página "biblioteca.sns.gov.pt" e ler livros que ensinam, por exemplo, com agir em caso de quedas. Serão lançados mais dois livros até ao final do ano.