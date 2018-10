Inês Schreck Hoje às 14:32 Facebook

Contratações e compras simples demoram meses a obter autorização do Governo, com impacto na assistência. Ministro da Saúde promete autonomia para um quarto dos hospitais públicos em 2019.

Falta de autonomia. É uma das queixas mais frequentes dos administradores dos hospitais públicos. Muitos atos de gestão estão sujeitos a autorização superior que chega a demorar meses. Seja para comprar bens e serviços essenciais à prestação de cuidados de saúde, seja para contratar pessoal, os hospitais vivem enredados numa teia burocrática que paralisa a gestão diária e tem impacto nos resultados financeiros e assistenciais. O Ministério da Saúde quer alterar o paradigma e dar autonomia a alguns hospitais. A ansiada mudança está prometida para 2019.

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), de 2012, é uma das principais dores de cabeça dos gestores hospitalares. Aprovada para controlar o aumento das dívidas aos fornecedores nos organismos públicos, obriga os hospitais a provar que têm dinheiro para poderem contrair despesa. Mas, face à suborçamentação daquelas unidades e à impossibilidade legal de fracionar as compras, cumprir com a designada "cabimentação da despesa" obriga a malabarismos de gestão.

Desviar cabimentos

"Para cumprir com a cabimentação das despesas e cobertura por fundos, na maioria dos hospitais insuficientes para garantir o normal funcionamento das instituições, é prática desviar cabimentos de umas rubricas para outras, de modo a evitar roturas de fornecimentos, com prejuízo da regularidade de alguns procedimentos", reconhece a direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), presidida por Carlos Pereira Alves.

A APDH vê "com preocupação" a falta de autonomia dos hospitais porque "retira aos decisores das instituições a capacidade de decidir a resolução de problemas, muitas vezes correntes, que se refletem na prestação e operacionalização dos cuidados". Em causa estão, por exemplo, "autorizações simples de substituições temporárias de profissionais ausentes por longo tempo ou a realização de investimentos acima de cem mil euros em grandes unidades hospitalares", acrescenta a mesma fonte, em resposta ao JN.

Recurso a ajustes diretos

Outra obrigação legal que decorre da LCPA, com impacto na dinâmica hospitalar, é o dever de obterem autorização prévia para assumir encargos plurianuais. Todas as semanas, saem em Diário da República portarias conjuntas dos ministérios das Finanças e da Saúde a autorizar hospitais a comprar material clínico, serviços informáticos, de limpeza ou segurança, entre outros, que implicam encargos em mais do que um ano económico.

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), alerta que "há autorizações que chegam a demorar nove meses" até serem publicadas , obrigando os hospitais a recorrer a ajustes diretos, o que "fica mais caro e é menos transparente".

O ministro da Saúde reconhece as dificuldades que decorrem da falta de autonomia dos hospitais e promete mudanças para 2019: um quarto dos hospitais vai assinar contratos de gestão pública com autonomia e ser responsabilizados pelos resultados.

Ainda não se sabe que unidades vão testar o novo modelo, previsto desde 2012, nem que critérios estão na base dessa escolha. O processo está "em curso e será integrado no Orçamento do Estado para 2019", referiu a Administração Central do Sistema de Saúde.

Pormenores

Demonstrar fundos

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso obriga os hospitais a provar que têm verbas disponíveis a muito curto prazo para assumir despesa.

Responsabilidade

Incorre em responsabilidade financeira quem violar a LCPA.



Substituição de pessoal

A dificuldade para substituir temporariamente profissionais de saúde que estão ausentes por longos períodos (licença de maternidade, por exemplo) tem sido criticada pelos hospitais. O ministro da Saúde garante que a questão foi resolvida e as substituições são quase automáticas.