Hospitais pagam dívidas validadas e por antiguidade

O Ministério das Finanças garante que foram transferidos para os hospitais os 500 milhões de euros para pagamento de dívidas, mas que o dinheiro vai sendo pago à medida que forem validadas as dívidas.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o Ministério das Finanças adianta que foi feito a 29 de dezembro um aumento de capital estatutário no montante de 500,19 milhões de euros para 39 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, de modo a garantir a sustentabilidade das unidades e a diminuir a dívida aos fornecedores.

"Estas verbas destinam-se exclusivamente ao pagamento de dívida vencida a fornecedores, por ordem de maturidade, cabendo à Inspeção-geral de Finanças supervisionar o processo, sendo o mesmo acompanhado pela Administração Central do Sistema de Saúde", escreve o gabinete de Mário Centeno.

Mas os pagamentos, que serão feitos por antiguidade da dívida, só começam a ser pagos "após identificação e validação das dívidas por regularizar".

"Só após identificação e validação das dívidas a regularizar estarão reunidas as condições para se proceder aos pagamentos através da aplicação dos saldos de gerência em despesa, nos termos das normas orçamentais em vigor", indica o Ministério das Finanças.

Esta sexta-feira, o ministro da Saúde já tinha garantido aos jornalistas que o dinheiro para pagamento de dívidas dos hospitais aos fornecedores já está nas unidades de saúde e que está "a ser finalizado o processo de definição dos pagamentos". Segundo o ministro, está-se neste momento no processo de "categorizar os fornecedores" e "dentro de dias será feita a liquidação de faturas".

Adalberto Campos Fernandes comentava, assim, uma notícia desta sexta-feira do JN que diz que o ministro das Finanças bloqueou as verbas para os hospitais pagarem as dívidas aos seus fornecedores.