Hospitais sufocados por dívidas de olhos postos no próximo orçamento

Desde que o atual Governo tomou posse, a dívida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) cresceu 30%, somando 1928 milhões de euros em agosto último, e os pagamentos em atraso aos fornecedores dispararam 67%, totalizando 775 milhões de euros no mesmo mês. As injeções financeiras nos hospitais do setor empresarial do Estado praticamente não alteraram o curso das dívidas e para 2019 exige-se um novo rumo.

Gestores hospitalares, profissionais de saúde e fornecedores do SNS estão de olhos postos num eventual aumento do orçamento da Saúde em 2019, embora reconheçam que "mais dinheiro não resolve todos os problemas". "O SNS precisa de maior dotação orçamental, mas olhar apenas para a questão financeira não será a solução para os problemas estruturais", afirmou ao JN Óscar Gaspar. O vice-presidente do Conselho Estratégico Nacional de Saúde da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) considera "muito importante olhar para a organização dos serviços e reverter algum centralismo do sistema".

O ministro da Saúde anunciou recentemente que o orçamento para a Saúde deverá crescer cerca de 300 milhões de euros no próximo ano. A análise ao número merece cautelas.

Alexandre Lourenço, presidente da associação que representa os administradores hospitalares, diz que falta perceber que valor será líquido para os hospitais. Já Óscar Gaspar defende ser necessário saber qual a base de comparação: se for o orçamento inicial de 2018, "então mais 300 milhões nem sequer significa um aumento"; "se for acima da estimativa de execução em 2018, então, será um passo significativo", observa o também ex-secretário de Estado da Saúde, defendendo, porém, um aumento de 500 milhões de euros em 2019 e de 5% ao ano a partir de 2020 para que Portugal caminhe para a média da OCDE. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, "300 milhões de euros não chega para construir um único hospital nem para pagar metade da dívida aos fornecedores".

Ritmo da dívida abranda

Os hospitais são responsáveis pelo grosso do endividamento do SNS, o que tem motivado alertas internacionais e tentativas de contenção da despesa pelas Finanças, com consequências graves para o dia-a-dia das instituições e impacto nos cuidados de saúde prestados. Os hospitais "chegam a meio do ano sem dinheiro para pagar dispositivos médicos e medicamentos" e chega "a haver cirurgias adiadas por falta de material cirúrgico", refere Miguel Guimarães.

A evolução negativa do endividamento levou as Finanças e a Saúde a criarem uma comissão conjunta para inverter a curva que ameaça a sustentabilidade do sistema. Na última comissão de Saúde, o ministro Adalberto Campos Fernandes assegurou que o ritmo de crescimento da dívida está a abrandar. Na semana passada, o Ministério das Finanças revelou que a despesa do SNS voltou a subir 4,1% acima do orçamentado, mas que os pagamentos em atraso nos hospitais diminuíram 130 milhões de euros.

10,3 mil milhões de euros foi o valor do orçamento da saúde para este ano. Em 2019, deverá crescer 300 milhões de euros.

9% do PIB gastaram em média os países da OCDE em cuidados de saúde. Portugal gastou 8,9%, segundo o Health at Glance 2017.