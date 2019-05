Hospitais vão pagar 445 milhões de euros a fornecedores até dezembro

Inês Schreck Hoje às 09:42 Facebook

O Governo aprovou o pagamento faseado do total de faturas em atraso de 2018. Os privados recebem a maior parte este ano. As dívidas dentro do Serviço Nacional de Saúde são para pagar até 2023.

Os hospitais vão pagar, até dezembro, 445 milhões de euros de faturas em atraso aos fornecedores privados, entre os quais se inclui a indústria farmacêutica e de dispositivos médicos. O Governo aprovou um plano de liquidação de pagamentos em atraso que pretende eliminar até 2023 a totalidade da dívida acumulada no final do ano passado, que ascende a 855 milhões de euros.

Um despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Saúde, publicado esta quarta-feira em Diário da República, aprova os planos dos pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2018 das entidades públicas empresariais (EPE). Naquela data, os hospitais deviam um total de 855 milhões de euros, a maior parte (538 milhões) a fornecedores externos. Estes serão os primeiros a ter as faturas liquidadas.