Hospital de Setúbal diz que "pequenas cirurgias" permitem dispensa de enfermeiros

O Centro Hospitalar de Setúbal diz que as duas cirurgias efetuadas sem enfermeiros na equipa e que motivaram queixas da Ordem dos Enfermeiros às autoridades foram realizadas em "pequena cirurgia", onde a presença destes profissionais "pode ser dispensada".

"No dia 8 de março de 2019, dois doentes com cirurgia agendada ao túnel cárpico, no Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão, após avaliação clínica e perante um quadro de risco iminente de agravamento, foram transferidos para pequena cirurgia (onde a presença de enfermeiro pode ser dispensada)", explica o Centro Hospitalar de Setúbal, numa resposta enviada à agência Lusa.

Acrescenta ainda que as cirurgias foram efetuadas "por dois cirurgiões e um anestesista, salvaguardando assim o agravamento iminente do estado de saúde dos doentes".

A situação tinha motivado uma queixa às autoridades, incluindo o Ministério Público, por parte da Ordem dos Enfermeiros, por "negligência grosseira" naquele hospital pela realização de duas cirurgias ortopédicas sem a presença de enfermeiros.

A Ordem pediu "intervenção urgente" à ministra da Saúde, à Procuradoria-Geral da República, à Entidade Reguladora da Saúde e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, segundo ofícios a que a agência Lusa teve acesso.

Nos documentos que remeteu a várias autoridades, incluindo Ministério da Saúde e Ministério Público, a Ordem entende que "houve negligência grosseira por parte de quem autorizou e permitiu que se realizassem cirurgias sem a presença de enfermeiros, com grave risco de dano para os doentes e violação grosseira das normas da cirurgia segura".

Sem comentar o caso em concreto, a Ordem dos Médicos confirmou à Lusa que as normas dos blocos operatórios são para cumprir e que isso implica que a equipa esteja completa.

O bastonário Miguel Guimarães explica que as equipas são constituídas de acordo com a complexidade da cirurgia, mas que em bloco operatório deve estar médico, enfermeiro e assistente operacional, sendo que "a equipa tipo deve ser respeitada".