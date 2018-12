Hotéis esgotados no Norte em ano recorde no turismo

Miguel Amorim Hoje às 09:26 Facebook

Hotéis esgotados e pessoas em lista de espera. Este é o panorama para o réveillon e o fecho em beleza do setor turístico em 2018 no destino Porto e Norte, com um total de dormidas muito próximo dos oito milhões, o que representa um novo recorde.

As contas são feitas pela entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). "Há subidas de 5% nas dormidas e de 14% nas receitas", antecipa Jorge Magalhães, da direção da TPNP, qualificando os resultados como "excecionais" e observando tratar-se de um "comportamento em contraciclo", na medida em que existem regiões sem crescimento. No caso do Porto e do Norte, a tendência tem sido sempre de aumento. Estavam contabilizados 421 milhões de euros de proveitos até outubro e a "perspetiva é atingir 480 milhões no final do ano".

O destino Norte consolidou a posição no pódio dos mais procurados do país. À sua frente só aparecem Algarve e Lisboa. Entre as proveniências dos turistas do estrangeiro, Espanha, França e Brasil ocupam os lugares cimeiros. "O mercado externo não tem parado de crescer", destaca Jorge Magalhães, observando que a fasquia das dormidas em 2015 fixava-se em sete milhões. Os espanhóis, pela proximidade geográfica, representam um mercado muito acarinhado e que não tem sofrido flutuações. "É uma espécie de almofada. Garante-nos uma certa estabilidade, pois não há registo de movimentos negativos", fundamenta a TPNP.

Taxa de ocupação é de 95%

Na passagem de ano, o filão espanhol voltará a destacar-se entre os forasteiros. O facto do réveillon coincidir com um fim de semana alargado também ajuda a intensificar o fluxo. Jorge Magalhães confere que a ocupação hoteleira no Porto e no Norte "rondará os 95%", havendo cidades como Porto, Gaia, Guimarães e Viana do Castelo em que "muitas unidades já têm a lotação esgotada". Noutras localidades "em que a oferta hoteleira é diminuta, não há mesmo hipótese de conseguir alojamento", acentua, insistindo que "vários hotéis não aceitam reservas" e que a solução é "ficar em lista de espera ou procurar alternativas nas lojas da TPNP".

Espanha

Eliseo de la Cruz e Salomé de Leon, de Espanha Foto: Gonçalo Delgado/Global Imagens

"Optamos por Braga porque é uma cidade de renome"

Eliseo de la Cruz, com 59 anos, e Salomé de León, com 53, escolheram a cidade de Braga para passar as últimas festividades do ano. Chegaram de Tenerife, uma ilha espanhola pertencente às Canárias, para conhecer os museus, monumentos, a vida noturna, mas também degustar a gastronomia tradicional numa cidade "de renome". "Os viajantes enquadram Braga como uma cidade portuguesa muito importante", explica o casal, sublinhando que, ao primeiro dia, já estavam rendidos ao "ambiente de Natal" e às "pessoas".

Laura Sanches, Paula Morais e Olga Castro, de Espanha Foto: José Carmo / Global Imagens

"Adoramos a comida e a beleza natural do Douro"

Olga Castro e Laura Sanchez, duas espanholas a residir em Vigo, aproveitaram a folga de um dia para calcorrear o Porto, tendo como guia Paula Morais, que fala português e mora em Madrid. Pela viagem de autocarro, ida e volta, Vigo/Porto, pagaram 17 euros. O almoço foi repartido entre uma sandes na "Casa Guedes" e um prego no "Venham Mais Cinco". Antes tinham ido à Ribeira. "Adoramos a comida e a beleza natural do rio Douro", comentava Olga, suportada pelas amigas Laura e Paula, todas sorridentes e prontas para nova caminhada.

Luisa, Hugo e Natália Portela, turistas brasileiros do Rio de Janeiro Foto: José Carmo / Global Imagens

Brasil

"Viemos pelo Natal e Ano Novo e está a ser agradável"

Natália Portela vive no Rio de Janeiro, mas tem raízes portuguesas. A família é de Barcelos e é por lá que fica alojada durante a estadia em Portugal. "Viemos pelo Natal e pelo Ano Novo e está a ser agradável", refere, na companhia da filha Luísa e do namorado Hugo, também de nacionalidade brasileira. Para a passagem de ano, o plano é trocar Barcelos pelo Porto e assistir ao fogo de artifício. Sobre o que têm visto dão nota positiva. Apreciam o lado histórico e ficaram enamorados pelos pastéis de nata. Prometem recomendar aos compatriotas uma visita ao nosso país.

Maci Miniscoli, Bruna, Eduardo e Daine Vieira, turistas brasileiros de Santa Catarina Foto: José Carmo / Global Imagens

"É a primeira visita ao Porto e estamos encantados"

Daiana Vieira e Maci Minisculi formam um casal oriundo de Santa Catarina, no Brasil. No Porto, juntaram-se a Eduardo e a Bruna, dois compatriotas que estudam Engenharia na Invicta. "É a primeira visita ao Porto e estamos encantados!", exclamava Daiana, maravilhada com o interior da Estação de S. Bento. A seguir, no roteiro constava a entrada na Livraria Lello. No cardápio para o jantar figurava a mítica francesinha. "Vamos passar aqui uma semana para desfrutar da cidade e descansar. Apreciamos, sobretudo, a segurança, coisa que rareia no Brasil. No réveillon estaremos nos Aliados", antecipou.