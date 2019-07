Hugo Pires é o favorito para liderar lista do PS em Braga

Delfim Machado Hoje às 09:41 Facebook

A Comissão Política da Federação Distrital de Braga do PS aprovou, já na madrugada deste sábado, a maioria dos candidatos a deputados pelo distrito de Braga. Hugo Pires e Sónia Fertuzinhos foram os grandes ausentes, mas devem entrar pela quota nacional e o bracarense deve mesmo liderar a lista.

Da lista, aprovada com com 89% dos votos, não consta o "cabeça de lista" nem o número dois. Ou seja, faltam os nomes indicados por António Costa e só foram aprovados os candidatos a partir do terceiro lugar, que ficou para Joaquim Barreto, presidente da comissão política da Federação Distrital. O atual deputado e antigo autarca de Cabeceiras de Basto tinha sido número dois em 2015.

Segue-se Luís Soares, indicado pela concelhia de Guimarães, que vai em quarto lugar depois de ter sido sétimo em 2015. Em quinto vai Ana Maria Ribeiro da Silva, atual secretária da Assembleia Municipal de Barcelos e ex-vereadora na Câmara barcelense. O sexto lugar pertence a Pedro Sousa, indicado pela concelhia de Braga, e atual líder da bancada socialista na Assembleia Municipal bracarense. Nuno Sá, indicado pela concelhia de Famalicão, vai em sétimo lugar, depois de ter ocupado o oitavo, em 2015.

Palmira Maciel, novamente indicada pelas mulheres socialistas, é o oitavo nome da lista atual, depois de ter ido em nono em 2015. Daniel Bastos é o nono agora, indicado por Fafe, Dora Gaspar a décima, indicada por Vizela, Nélson Felgueiras o 11º, indicado pela Juventude Socialista, e Fernando Ribeiro o 12º, indicado pela Póvoa de Lanhoso.

O conjunto de nomes aprovado na madrugada de sábado corresponde aos dois terços da lista final, que são os designados pela comissão política distrital, sendo que os restantes são nomeados pela estrutura nacional do partido. Na prática, isto significa que António Costa escolhe dois ou três dos lugares elegíveis, sendo que a expectativa é que sejam dois, à semelhança de 2015, em que escolheu Manuel Caldeira Cabral e Sónia Fertuzinhos.

Por um lado, é certo que o professor da Universidade do Minho não entra agora nas contas da nacional, mas é pouco crível que António Costa deixe Sónia Fertuzinhos de fora, abdicando da sua vasta experiência no Parlamento, onde é deputada há 23 anos. Para além disso, pelo menos um dos dois nomes cimeiros tem que ser uma mulher, não estando de parte a hipótese de ser Sónia Fertuzinhos a liderar a lista.

Ainda assim, é Hugo Pires quem reúne a maioria das preferências. A crescente importância do bracarense na estrutura do partido e o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos devem valer-lhe a nomeação pela nacional em primeiro lugar da lista. Se assim não for, Hugo Pires está fora e isso seria uma surpresa que não parece estar nas cogitações do próprio nem dos militantes.

Os nomes que agora foram aprovados pela distrital ainda vão ser ratificados pela comissão política nacional, a 23 de julho. Só nessa altura é que o secretário-geral do PS, António Costa, indicará os nomes da sua responsabilidade direta. Na mesma reunião, serão objeto de votação todas as listas finais a apresentar pelo PS em cada um dos círculos eleitorais.

Nas Eleições Legislativas de 2015, o PS elegeu sete deputados no círculo eleitoral de Braga. A oitava candidata da lista de então já era Palmira Maciel, que ocupou temporariamente o lugar de deputada durante o período em que o cabeça de lista, Manuel Caldeira Cabral, exerceu funções de ministro da Economia, entre novembro de 2015 e outubro do ano passado. Nuno Sá, o nono da lista de 2015, também exerceu funções de deputado após o abandono de Domingos Pereira, que tinha sido quarto.