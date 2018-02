Hugo Soares quer comissão de inquérito ao caso IURD

Gina Pereira Ontem às 20:30 Facebook

Já questionou o primeiro-ministro no Parlamento e este sábado voltou à carga no congresso: Hugo Soares, líder parlamentar cessante do PSD, entende que o Estado tem de saber o que é que se passou em relação às crianças alegadamente raptadas pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). E sugere um referendo à eutanásia.

Hugo Soares defende que as comissões parlamentares de inquérito não servem apenas para saber o que é que correu mal na banca e defende que o PSD deve propor uma comissão de inquérito para perceber "como é que crianças à guarda do Estado português podem ter sido raptadas de forma ilegal, crianças a quem todos nos não podemos falhar", disse.

"Se o Estado falhou, temos o direito de saber porque é que falhou para que esta situação não possa voltar a acontecer", disse, lembrando "as mães que dizem que o Estado falhou".

De saída da liderança da bancada, Hugo Soares voltou a dizer que considera "fundamental que o PSD dissesse já que não viabilizava o Orçamento de Estado de 2019". "Assistimos todos os fins de semana ao BE e ao PCP a fingir que há oposição em Portugal. Durante a semana sabemos que o BE e o PCP apoiam o Governo na Assembleia da República", disse, defendendo que se o PSD deixar a porta aberta à viabilização do OE os parceiros de Governo vão sentir-se livres para deslocar da ação do Governo.

"Dá muito jeito ao PCP e ao BE poderem fingir que há oposição para poderem assim tentar recuperar o eleitorado que perderam nas autárquicas", disse, defendendo que perante a "possibilidade" de o PSD viabilizar o OE, "eles são os primeiros a saltar fora e a fingir que nos últimos 3 anos não se passou nada em Portugal e que eles são a verdadeira oposição".

O desafio ficou lançado. Veremos como Rui Rio lhe responde (e se responde) amanhã