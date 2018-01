Hugo Soares remete esclarecimentos para "contexto parlamentar"

Hoje às 18:22 Facebook

O líder da bancada social-democrata, Hugo Soares, remeteu hoje quaisquer esclarecimentos sobre a sua continuidade no cargo para o "contexto parlamentar" e para o comunicado divulgado hoje pelo presidente eleito do PSD.

"Eu percebo as vossas preocupações, percebo que as vossas perguntas sejam sobre isso. Sei bem que essa é uma matéria que preocupa o PSD, deve preocupar os militantes do PSD, mas sobre isso terei oportunidade de responder no contexto parlamentar, onde nos vamos encontrar durante a semana", disse, no decorrer de uma visita à StartUp Braga.

Hugo Soares falava poucas horas depois de o gabinete de Rui Rio divulgar um comunicado para esclarecer que a liderança do grupo parlamentar está "na plenitude das suas funções" até ao Congresso.

Em Braga, a propósito de um roteiro para a "valorização do conhecimento e da ligação do conhecimento às universidades", questionado pelos jornalistas sobre se a sua liderança no parlamento estava a prazo, Hugo Soares não respondeu às perguntas, refugiando-se no tema da visita à StartUp Braga.

Perante a insistência da pergunta e confrontado com o comunicado emitido ao início da tarde pelo gabinete de Rui Rio, recentemente eleito presidente do PSD, derrotando Pedro Santana Lopes (apoiado por Hugo Soares), o atual líder do PSD no parlamento voltou a não responder de forma direta sobre se a sua liderança está à disposição.

"O comunicado do Dr. Rui Rio é tão claro, tão claro que, se eu disser alguma coisa, desvia as atenções desse comunicado, o que eu não quero", salientou.

No referido comunicado, refere-se que Rio e Soares, hoje reunidos, terão concordado que a direção da bancada na Assembleia da República deve manter-se "na plenitude das suas funções" até ao Congresso, que está marcado para fevereiro.