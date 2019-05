Igreja Católica mantém preço das missas

Francisco Pedro Hoje às 20:46 Facebook

Os bispos portugueses decidiram manter o preço das missas em 10 euros e aumentar apenas algumas taxas relacionadas, por exemplo, com a obtenção de documentos ou celebrações de festas.

O documento de atualização, aprovado na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), aguarda aprovação da Santa Sé, e passa a servir da cartilha em todas as dioceses portuguesas.

"Não houve muita alteração, as atualizações foram mais nas questões burocráticas", disse ao JN o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, explicando que a nova tabela de taxas e tributos irá "simplificar" e "uniformizar" os preços (que em alguns casos são considerados contributos) dos serviços prestados pela Igreja Católica.

"Acreditamos que o que transmitimos e oferecemos não tem preço, mas como Jesus disse, o trabalhador merece o seu salário, com o mínimo de condições para o serviço", esclareceu D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa e presidente da CEP, no encontro com os jornalistas após o encerramento da Assembleia Plenária.

Segundo o purpurado, a nova tabela, comum para as três províncias eclesiásticas, resulta de um trabalho realizado em conjunto com os responsáveis das 21 dioceses, e servirá para "sustentar os serviços diocesanos". O documento mantém o princípio da gratuitidade e o de que "não deixará de realizar-se um serviço" por falta de capacidade financeira de um crente.

O valor pago por uma missa, o chamado estipêndio, é encarado como uma oferta monetária dos fiéis. Uma parte desta quantia é destinada à sustentação do clero e o restante serve para responder às necessidades da Igreja e à caridade.