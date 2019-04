Igreja de Braga distingue donativos com dísticos

Emília Monteiro Hoje às 08:49 Facebook

A Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa enviou uma carta a todos os comerciantes da cidade de Braga a pedir que colaborem financeiramente, através de donativos, para a realização dos eventos culturais que, desde hoje até ao dia 21, vão decorrer na Cidade dos Arcebispos.

A missiva, enviada também a empresários locais, propõe a entrega de um "dístico autocolante de distinção" aos autores dos donativos, bem como outras contrapartidas, a oferta de "convites para visitar/participar em várias atividades e momentos altos das solenidades previstas".

"Não é o primeiro ano que pedimos ajuda financeira aos comerciantes e eles estão a aderir muito bem a esta campanha", disse ao JN o cónego Avelino Marques Amorim, presidente da comissão. As empresas que contribuírem com 50 euros recebem um dístico autocolante com a menção "Empresa de Bronze", às que doarem 100 euros, é-lhes atribuído o dístico "Empresa de Prata" e, acima dos 250 euros, é considerada "Empresa de Ouro".