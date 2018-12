Iluminar o Natal custa milhões às câmaras

Zulay Costa Hoje às 09:43 Facebook

Municípios do Norte ao Sul sobem investimento para atrair público. Lisboa gasta quase quatro vezes mais que o Porto. Espinho regista o maior aumento.

As câmaras das capitais de distrito do continente vão gastar, este ano, mais 274 mil euros em iluminação natalícia do que em 2017, fazendo o valor subir para 1,73 milhões de euros. De fora destas contas ficam Castelo Branco e Portalegre que, por terem iluminação própria que é instalada pelos funcionários municipais, não contabilizam gastos. E Setúbal, que não forneceu dados.

Lisboa é a recordista, investindo 800 mil euros, mais 150 mil que no ano passado. Mas o maior aumento vai mesmo para Espinho, que cresce 223% nos gastos com iluminação.

Ainda no Norte, o Porto planeia gastar 210 mil euros, mais 73 mil que no ano passado, mas ainda assim mantém-se aquém do município vizinho de Gaia, que investe 335 mil euros. Só na área metropolitana do Porto, os gastos deverão chegar a um milhão de euros.

A maioria dos municípios, como o Porto, ligam este sábado o interruptor. Mas alguns, como Viseu, Coimbra, Leiria, Portalegre e Faro, acenderam na sexta-feira. Lisboa, Santarém e Guarda iniciaram os festejos ainda mais cedo.

O maior e o mais pequeno

Nem só de iluminação se fazem as festas e as atividades fazem os investimentos disparar. Paredes, por exemplo, vai investir 85 mil euros no programa de Natal, mais 20 mil que em 2017. Já Vila do Conde gasta 110 mil euros, um valor que se refere a iluminação, pista de gelo e vigilância do recinto. A Póvoa de Varzim é dos poucos que desce o orçamento, passando de 76 mil euros em 2017 para 42 mil este ano (festas com iluminação incluída).

Do Norte ao Sul, há atividades para promover os municípios, chamar turistas e atrair a população à rua. Em Óbidos não faltarão novidades na Vila Natal.

Águeda Foto: Maria João Gala / Global Imagens

Águeda volta a instalar no Largo 1.º de Maio o maior Pai Natal do Mundo (recorde do Guinness pelos seus 21,08 metros de altura), que será iluminado com 250 mil luzes. Mas não só. Pela primeira vez, ao lado estará o mais pequeno Pai Natal do Mundo, uma miniatura concebida pelo artista britânico Willard Wigan, mais pequena que o buraco de uma agulha e que pode ser visto através de um microscópio, no posto de turismo de Águeda.

Para adoçar a época, a Associação Comercial de Braga prepara para dia 15 a confeção de um bolo-rei gigante, com 700 quilos e 120 metros.

Quase um milhão para animar Lisboa

Árvore da Natal em Lisboa Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

Os tempos da crise, em que o investimento nas luzes de Natal foi cortado drasticamente, fazem parte passado. A Câmara de Lisboa regressa lentamente aos valores pré-troika e este ano são 800 mil euros para iluminar a capital durante esta época. Mas 150 mil do que no ano passado.

Ao todo, são 43 ruas, praças e artérias iluminadas, tudo em LED, o que "resulta numa poupança de 80%", revelou fonte da autarquia. São 150 mil luzinhas a chamar a atenção para o comércio local e tradicional. "É uma altura fulcral para os comerciantes, é nesta época que conseguem uma parte significativa das suas receitas", justificou a mesma fonte, acrescentando que "lentamente, a câmara vai regressando ao investimento feito nos tempos anteriores à crise".

Um chamariz importante

Esta ideia de que as luzes são o melhor chamariz para o comércio é transversal a todas as edilidades com que o JN falou, mas os valores investidos são muito distintos. Basta atravessar a Ponte 25 de Abril.

Na margem norte, o concelho de Oeiras vai gastar este ano 300 mil euros, Cascais anda nos 74 mil e Sintra 25 mil. Do outro lado da ponte, no Montijo, por exemplo, o valor investido não ultrapassa os 15 mil e Alcochete fica-se pelos 8780 euros. Lisboa é, de longe, campeã.

Para a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), "o investimento efetuado demonstra um esforço numa aposta que a UACS sempre tem defendido". No entanto, defende, "existem sempre mais ruas, praças e artérias que merecem estarem incluídas". Leonor Paiva Watson

Gaia com mais dinheiro que o Porto para gastar nas luzes

Matosinhos Foto: João Pedro Santos / Global Imagens

Incentivar os consumidores a fazerem as suas compras no comércio tradicional e proporcionar os melhores momentos festivos nesta quadra natalícia são alguns dos motivos que fazem as autarquias investir milhões na iluminação.

E se este sábado à tarde se espera uma enchente na Avenida dos Aliados para assistir à festa da inauguração das luzes, também a Câmara de Gaia fez, este ano, um grande investimento. Mais até do que a Câmara do Porto. A autarquia gaiense investiu 335 mil euros na iluminação. Do lado do Porto, o orçamento deste ano foi de 210 mil euros.

Ao JN, a Câmara de Gaia afirmou que "a decoração natalícia é um fator de estímulo e dinamização do comércio local, proporcionando aos consumidores uma satisfação acrescida na realização das compras nesta época. Ao mesmo tempo, este investimento procura fazer do comércio local um fator dinâmico de aglutinação das populações".

No Porto, os 210 mil euros dizem respeito não só à iluminação das ruas, mas também à tradicional árvore de Natal e ao projeto de decoração das árvores na envolvente da Avenida dos Aliados. Além disso, tal como no ano passado, os nove baloiços prometem voltar a fazer as delícias de miúdos e graúdos nos Aliados. A partir de hoje, não faltarão as selfies na avenida. Célia Soares

Magia dos anos 80 para alegrar pais e filhos em Óbidos

Vila Natal de Óbidos Foto: Henriques da Cunha / Global Imagens

As cores vibrantes dos anos 80, as lantejoulas e purpurinas, uma roda gigante e muitos néons, associados a um cartaz recheado de espetáculos de dança, magia e circo comédia, serão este ano os "veículos" para transportar crianças e adultos numa viagem pelo tempo, na Óbidos Vila Natal. As portas para a diversão abriram ontem e só encerram no dia 6 janeiro.

"Os anos 80 foram uma época extraordinária, que muitos pais vão gostar de revisitar com os miúdos", afirma o presidente da Câmara, Humberto Marques, explicando que o evento pretende "abrir a arca das recordações" e proporcionar aos visitantes uma viagem "a esses anos mágicos".

A Casa do Pai Natal, onde os mais novos podem depositar os seus sonhos e desejos, volta a assumir um lugar de destaque no certame, mas há muitas outras propostas, como a pista ou a rampa de gelo, um carrossel, trampolins, o comboio de Natal e até simuladores de realidade virtual.

Ao nível da animação cultural, destaque para o bailado "Quebra-Nozes", que sobe ao palco nos dias 21, 28 e 29, pelas mãos da Anarella Academia de Ballet e Dança.

A edição 2018 vai custar aos cofres da autarquia 250 mil euros, que deverão ser recuperados com a receita da bilheteira. Os adultos pagam sete euros e as crianças cinco euros, mas o ingresso não dá acesso a todas diversões e espetáculos. Francisco Pedro

ILHAS

3,7 milhões de euros para festa na Madeira

O programa de Natal e fim de ano na Madeira arranca hoje. O investimento do Governo regional ascende a 3,7 milhões. Espera-se uma taxa de ocupação de 61% no Natal e 87% para a passagem de ano.



200 mil euros animam capital dos Açores

A Câmara de Ponta Delgada vai investir 200 mil euros no programa de animação do período natalício. Só a iluminação no centro histórico da capital do arquipélago rondará os 73 mil euros.